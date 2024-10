Writing Tools porta le opzioni di Apple Intelligence su Windows

Apple ha in programma di lanciare le sue funzionalità Apple Intelligence su iPhone, iPad e Mac entro la fine del mese. Di base gli utenti Windows non potrebbero sfruttare le funzionalità AI dell’azienda di Cupertino. Tuttavia, la buona notizia è che è possibile replicare alcune delle funzionalità Apple Intelligence su Windows con l'aiuto di una piccola app di terze parti, chiamata Writing Tools.

Come suggerisce lo stesso nome, l’app aggiunge controlli di testo a livello di sistema che possono aiutare gli utenti a correggere, riassumere, riformulare, generare punti chiave, convertire dati in tabelle e altro ancora. Gli utenti possono persino inserire comandi personalizzati su cosa dovrebbe fare l'app al testo selezionato, come tradurlo in un'altra lingua. L'app è compatibile con qualsiasi applicazione che consente di immettere testo, che si tratti di Word, Blocco note, Microsoft Edge e non solo. Come riportato nella descrizione dell’app su GitHub: “Writing Tools è un'applicazione ispirata ad Apple Intelligence per Windows che potenzia la tua scrittura con l'intelligenza artificiale. Ti consente di correggere la grammatica e altro ancora con una sola pressione di un tasto di scelta rapida, in tutto il sistema. Attualmente è l'assistente grammaticale più intelligente al mondo in tutto il sistema”.

L'app Writing Tools è basata sul modello Gemini 1.5 Flash e per utilizzarla è richiesta una chiave API gratuita o a pagamento di Google. Durante il primo avvio, l'app guiderà l’utente su dove generare la propria chiave e permetterà di personalizzare la scorciatoia da tastiera (di default usa Ctrl + Spazio). Vale la pena notare che Writing Tools non utilizza modelli on-device. Quindi è bene considerare le implicazioni sulla privacy prima di utilizzare l'app. Lo sviluppatore afferma che il programma è open source e non raccoglie dati, fatta eccezione per l'invio di testo crittografato a Google per l'elaborazione. Inoltre, l'utilizzo di Writing Tools richiede una connessione Internet attiva. Coloro che sono interessati a provare la nuova app, possono scoprire i dettagli e scaricare lo strumento sulla pagina GitHub del progetto.