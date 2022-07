iOS 15.6, nuova versione per gli sviluppatori

La Casa di Redmond ha reso disponibile la seconda RC (Release Candidate) di iOS 15.6 (build 19G71), si tratta di una versione dedicata sia a chi ha partecipato alla fase di betatest che agli sviluppatori di applicazioni per l'ecosistema dell'App Store.

Installazione via OTA

È interessante notare come questa RC arrivi a pochissima distanza di tempo dalla prima, la build 19G69, che era stata rilasciata appena tre giorni prima, un vero e proprio record se si considera che per il passaggio dalla prima Beta alla RC era stato necessario attendere circa due mesi.

Dato che per il momento non sono stati comunicati i cambiamenti che hanno reso necessaria questa nuova RC è possibile ipotizzare che durante la valutazioni da parte dei tester siano emersi dei bug di una certa importanza.

Chi desidera installare la RC di iOS 15.6 potrà farlo in modalità OTA (Over-the-air) avendo cura di controllare che l'autonomia del proprio dispositivo sia pari ad almeno il 20% o di collegarlo all'alimentazione elettrica.

Supportato anche l'aggiornamento tramite connessioni 5G ma solo per chi ha attivato la necessaria impostazione.

Si ricorda comunque che le RC, così come le Beta, non andrebbero mai installate in smartphone destinati all'uso quotidiano. Stesso discorso per le attuali versioni di macOS 13, tvOS 16, watchOS 9 e iPadOS 16 rilasciate soltanto da poco tempo sotto forma di Beta pubbliche.

Novità e correzioni di bug

È bene tenere conto del fatto che questa versione non è stata pensata per integrare nuove funzionalità nel sistema ma per risolvere alcune problematiche che erano state rilevate nelle release precedenti della piattaforma di Apple.

Tra queste ultime è possibile ricordare quella a carico delle impostazioni che in alcuni casi visualizzavano lo spazio di archiviazione come esaurito anche dopo che era stato liberato almeno in parte.

Nello stesso modo è possibile citare un bug del browser Web Safari nella gestione delle schede (con il ritorno di una tab al contenuto caricato in precedenza) e un altro, relativo all'accessibilità, che dava luogo a rallentamenti nelle risposte prodotte dai device Braille (se non addirittura la loro interruzione) durante l'uso dell'applicazione Mail per la posta elettronica.