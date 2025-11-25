Nessun risultato. Prova con un altro termine.
IONOS Website Builder gratis per 1 anno: così crei il tuo sito a costo zero

IONOS Website Builder è la piattaforma che, con l'aiuto dell'AI, ti permette di creare un sito web partendo da zero.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 25 nov 2025
L'offerta perfetta per costruire il tuo sito web partendo da zero, spendendo...zero e avendo zero conoscenze di programmazione. IONOS Website Builder è la piattaforma che ti permette di dar vita al tuo progetto web in pochi, semplici passaggi: tutto grazie a un sistema di costruzione visuale "drag and drop" e all'aiuto dell'intelligenza artificiale. La notizia ancora migliore è che tutto questo sarà gratis per te per un anno intero.

ionos website builder AI

Il pacchetto è pensato per i principianti e permette di realizzare un sito in tempo record grazie al supporto del generatore con intelligenza artificiale: sarai assistito nella creazione di testi, immagini, palette di colori e persino contenuti ottimizzati per la SEO. L'interfaccia di editing intuitiva e le funzioni drag and drop ti daranno modo di modificare sezioni e pagine responsive progettate da esperti di web design, con la possibilità di scegliere tra decine di template.

L'offerta include dominio gratuito per il primo anno, una casella e-mail da 12 GB, fino a 200 pagine web e 50 GB di spazio online, oltre a strumenti avanzati come marketingRadar, SiteAnalytics, prenotazioni online integrate e funzioni di intelligenza competitiva. In più, avrai a disposizione oltre 17.000 immagini disponibili da usare come vuoi.

La gestione è centralizzata in MyWebsite Now dovra avrai tutti i tuoi progetti online a portata di mano con la possibilità di monitorare i progressi e accedere facilmente alle app e agli altri prodotti IONOS. A completare il pacchetto certificato SSL, layout ottimizzati per desktop, smartphone e tablet e, se vuoi, persino la possibilità di integrare un negozio online.

Con MyWebsite Now Starter far partire il tuo sito web non sarà mai stato così semplice.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

