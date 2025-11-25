IONOS Website Builder gratis per 1 anno: così crei il tuo sito a costo zero

L'offerta perfetta per costruire il tuo sito web partendo da zero, spendendo...zero e avendo zero conoscenze di programmazione. IONOS Website Builder è la piattaforma che ti permette di dar vita al tuo progetto web in pochi, semplici passaggi: tutto grazie a un sistema di costruzione visuale "drag and drop" e all'aiuto dell'intelligenza artificiale. La notizia ancora migliore è che tutto questo sarà gratis per te per un anno intero.

Il pacchetto è pensato per i principianti e permette di realizzare un sito in tempo record grazie al supporto del generatore con intelligenza artificiale: sarai assistito nella creazione di testi, immagini, palette di colori e persino contenuti ottimizzati per la SEO. L'interfaccia di editing intuitiva e le funzioni drag and drop ti daranno modo di modificare sezioni e pagine responsive progettate da esperti di web design, con la possibilità di scegliere tra decine di template.

L'offerta include dominio gratuito per il primo anno, una casella e-mail da 12 GB, fino a 200 pagine web e 50 GB di spazio online, oltre a strumenti avanzati come marketingRadar, SiteAnalytics, prenotazioni online integrate e funzioni di intelligenza competitiva. In più, avrai a disposizione oltre 17.000 immagini disponibili da usare come vuoi.

La gestione è centralizzata in MyWebsite Now dovra avrai tutti i tuoi progetti online a portata di mano con la possibilità di monitorare i progressi e accedere facilmente alle app e agli altri prodotti IONOS. A completare il pacchetto certificato SSL, layout ottimizzati per desktop, smartphone e tablet e, se vuoi, persino la possibilità di integrare un negozio online.

Con MyWebsite Now Starter far partire il tuo sito web non sarà mai stato così semplice.

