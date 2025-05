IONOS: Website builder facile, veloce e con un'offerta a 0€

Nel mondo digitale di oggi, avere un sito web è un vero e proprio biglietto da visita. Che tu sia un libero professionista, una piccola impresa o un creativo in cerca di visibilità, MyWebsite Now Starter di IONOS offre la soluzione ideale per creare un sito web professionale in pochi clic, anche se sei alle prime armi.

Web Hosting IONOS: 1 anno gratis per far crescere il tuo progetto online

Che tu voglia lanciare un sito personale, un blog professionale o una piattaforma e-commerce, l’offerta di Web Hosting IONOS è la base ideale per costruire la tua presenza online. Con 1 anno di hosting gratuito (poi solo 9 € al mese, IVA esclusa), hai accesso a un servizio performante, scalabile e sicuro – perfetto anche per chi parte da zero.

Il pacchetto Business, in particolare, offre un risparmio immediato di 120 € e include:

Dominio gratuito per un anno

Certificato SSL Wildcard incluso per navigazione sicura

100 GB di spazio web e 100 database MariaDB o MySQL

E-mail professionale personalizzata

Accesso SSH, SFTP e WP-CLI

Performance scalabile con un solo clic

IONOS garantisce una disponibilità del 99,99%, assistenza 24/7 e un consulente personale gratuito sempre a disposizione per aiutarti in ogni fase del progetto.

Strumenti smart e AI per una gestione semplice

MyWebsite Now Starter integra strumenti di intelligenza artificiale come il generatore automatico di testi e il generatore immagini, che ti aiutano a creare contenuti originali e ottimizzati per il web in pochissimo tempo. Con le funzioni SEO integrate, il tuo sito sarà pronto a farsi trovare sui motori di ricerca.

Puoi gestire tutto da un’unica interfaccia: pagine, sezioni, presenza online, email professionale, e spazio web da 10 GB per ospitare fino a 10 pagine.

Grazie a una tecnologia all’avanguardia, puoi gestire uno o più siti con facilità e scalare le performance in tempo reale, senza dover migrare o cambiare provider. Un’opportunità da cogliere per chi cerca affidabilità, supporto e flessibilità. Per conoscere l'offerta completa di IONOS clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.