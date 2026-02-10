Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

IONOS: web hosting professionale gratis per 1 anno

Con IONOS lanci un sito veloce e sicuro: hosting europeo, assistenza italiana 24/7, dominio e SSL inclusi, 1 anno gratis e 120 € di sconto.
IONOS: web hosting professionale gratis per 1 anno
Con IONOS lanci un sito veloce e sicuro: hosting europeo, assistenza italiana 24/7, dominio e SSL inclusi, 1 anno gratis e 120 € di sconto.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 10 feb 2026
Link copiato negli appunti

Per costruire una presenza online solida non basta esserci: serve affidabilità, velocità e sicurezza. Un sito veloce, sempre online e supportato da esperti può fare la differenza, ed è qui che entra in gioco IONOS, il leader europeo del web hosting. Una piattaforma pensata per far crescere il tuo progetto, qualunque sia il suo livello di partenza, e che con prezzi imbattibili grazie all'offerta in corso.

Scopri l'offerta di Ionos

Tutto incluso, zero costi nascosti

Ogni piano include dominio gratuito per un anno, certificato SSL Wildcard, e-mail professionali e traffico illimitato. Questo significa meno pensieri tecnici e più concentrazione sul tuo business, con un rapporto qualità-prezzo tra i migliori in Europa.

Un’offerta che fa davvero la differenza

Grazie all'offerta in corso puoi provare l’hosting IONOS gratis per 1 anno,  0 € al mese per 12 mesi, poi 9 € al mese (IVA esclusa). Un’occasione concreta per partire senza rischi, supportata da recensioni eccellenti su Trustpilot.

Ideale per WordPress, CMS e sviluppatori

Con l’installazione in un clic di WordPress, Joomla o Drupal, puoi creare il tuo sito in pochi minuti. Gli utenti più avanzati hanno accesso a PHP 8.2, SSH, SFTP, WP-CLI e strumenti professionali che permettono di scalare le risorse in modo semplice e immediato.

Inoltre l’infrastruttura cloud è ridondante e georidondante, progettata per offrire caricamenti rapidi, stabilità costante e continuità anche durante i picchi di traffico.

Sicurezza 100% europea

I dati sono ospitati in data center europei certificati, protetti da protezione DDoS, backup automatici fino a 6 giorni e scanner antimalware sempre attivi. Da oltre 30 anni, la sicurezza è una priorità assoluta.

Assistenza 24/7 in lingua italiana

Ionos offre anche un’assistenza clienti 100% italiana e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno. Per i progetti più strutturati, è incluso anche un consulente personale dedicato, pronto a guidarti nelle scelte strategiche. .Per conoscere l'offerta completa di Ionos clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Sito web con dominio gratis per un anno: l'offerta del provider di hosting IONOS
Hosting

Sito web con dominio gratis per un anno: l'offerta del provider di hosting IONOS
Nuovo sito web in un minuto: 80% di sconto ora sul website builder di Hostinger
Hosting

Nuovo sito web in un minuto: 80% di sconto ora sul website builder di Hostinger
Sito web in un minuto: fino all'80% di sconto sul website builder di Hostinger
Hosting

Sito web in un minuto: fino all'80% di sconto sul website builder di Hostinger
Aruba Hyper Hosting: il cloud con risorse dedicate che supera i limiti dell’hosting condiviso
Hosting

Aruba Hyper Hosting: il cloud con risorse dedicate che supera i limiti dell’hosting condiviso