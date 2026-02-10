IONOS: web hosting professionale gratis per 1 anno

Per costruire una presenza online solida non basta esserci: serve affidabilità, velocità e sicurezza. Un sito veloce, sempre online e supportato da esperti può fare la differenza, ed è qui che entra in gioco IONOS, il leader europeo del web hosting. Una piattaforma pensata per far crescere il tuo progetto, qualunque sia il suo livello di partenza, e che con prezzi imbattibili grazie all'offerta in corso.

Tutto incluso, zero costi nascosti

Ogni piano include dominio gratuito per un anno, certificato SSL Wildcard, e-mail professionali e traffico illimitato. Questo significa meno pensieri tecnici e più concentrazione sul tuo business, con un rapporto qualità-prezzo tra i migliori in Europa.

Un’offerta che fa davvero la differenza

Grazie all'offerta in corso puoi provare l’hosting IONOS gratis per 1 anno, 0 € al mese per 12 mesi, poi 9 € al mese (IVA esclusa). Un’occasione concreta per partire senza rischi, supportata da recensioni eccellenti su Trustpilot.

Ideale per WordPress, CMS e sviluppatori

Con l’installazione in un clic di WordPress, Joomla o Drupal, puoi creare il tuo sito in pochi minuti. Gli utenti più avanzati hanno accesso a PHP 8.2, SSH, SFTP, WP-CLI e strumenti professionali che permettono di scalare le risorse in modo semplice e immediato.

Inoltre l’infrastruttura cloud è ridondante e georidondante, progettata per offrire caricamenti rapidi, stabilità costante e continuità anche durante i picchi di traffico.

Sicurezza 100% europea

I dati sono ospitati in data center europei certificati, protetti da protezione DDoS, backup automatici fino a 6 giorni e scanner antimalware sempre attivi. Da oltre 30 anni, la sicurezza è una priorità assoluta.

Assistenza 24/7 in lingua italiana

Ionos offre anche un’assistenza clienti 100% italiana e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno. Per i progetti più strutturati, è incluso anche un consulente personale dedicato, pronto a guidarti nelle scelte strategiche. .Per conoscere l'offerta completa di Ionos clicca qui.

