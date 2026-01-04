IONOS ti regala per un anno il suo hosting con strumenti AI inclusi

Con la proposta di IONOS, trasformare un'idea in una presenza online reale è facile e conveniente: il website builder è incluso gratuitamente per 12 mesi, con dominio ed e-mail professionale già compresi nell'offerta.

Così realizzare un sito web, un blog o un e-commerce è ancora più semplice. Basta andare sul sito di IONOS per approfittare della promozione in corso. Detto questo, di seguito ecco tutte le caratteristiche principali del servizio.

Un tool intuitivo, ideale per iniziare: come funziona il website builder di IONOS

MyWebsite Now Starter è il piano di IONOS pensato per chi muove i primi passi nel mondo del web e vuole realizzare un sito personalizzato senza competenze tecniche. L'editor è semplice da usare, non richiede conoscenze di codice e permette di andare online in pochi passaggi, mantenendo uno stile professionale e curato.

La piattaforma integra un generatore di siti basato su AI che velocizza ogni fase: dalla creazione della struttura ai contenuti. Sono inclusi strumenti AI per i testi, funzioni di ottimizzazione SEO automatica, generatori di immagini e palette colori intelligenti, utili per ottenere un design coerente e moderno in poco tempo.

I template disponibili sono realizzati da designer professionisti e si adattano automaticamente a desktop, smartphone e tablet. La gestione delle sezioni e dei menu avviene tramite drag and drop, mentre le funzioni SEO integrate aiutano a migliorare la visibilità sui motori di ricerca.

L'offerta comprende inoltre dominio gratuito, certificato SSL, e-mail professionale da 12 GB, assistenza con consulente dedicato, assenza di pubblicità e impostazioni SEO già pronte. È anche possibile aggiungere un negozio online, con diverse soluzioni di pagamento e spedizione.

Un anno gratuito con IONOS significa un risparmio totale di 216 euro: una promozione ideale per partire senza costi e con strumenti completi fin dal primo giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.