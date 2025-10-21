IONOS ti dà la possibilità di creare un sito web totalmente gratis

IONOS è uno dei provider di hosting tra i migliori e più convenienti presenti online. Tra i suoi piani proposti merita un approfondimento MyWebsite Now Starter, con cui è possibile creare un sito web in modo molto semplice e veloce totalmente gratis.

Si, hai capito bene: questo piano è gratuito per un anno, invece di 18€ al mese. Il risparmio netto è di 216€ sul primo periodo di utilizzo.

Cosa include il piano MyWebsite Now Starter di IONOS

Non hai alcuna esperienza tecnica e vorresti mettere online il tuo sito web professionale? Con IONOS è possibile. Questo è possibile grazie al website builder basato su intelligenza artificiale: servono solo pochi clic per ottenere testi, immagini, palette di colori e persino ottimizzazione SEO. Per la personalizzazione del tuo sito c'è poi l'editor drag-and-drop: permette di organizzare sezioni e pagine fino ad un massimo di 200.

IONOS offre inoltre diversi strumenti avanzati a disposizione del tuo progetto. Tra i vari, SiteAnalytics per monitorare le visite, MarketingRadar per analizzare i competitor, un tool di prenotazione online e possibilità di integrare un e-commerce.

Infine, il piano include dominio gratuito, indirizzo e-mail personalizzato con casella da 12 GB, 50 GB di spazio web, certificato SSL e supporto di un consulente personale, che ti assisterà fin dall'attivazione alla gestione quotidiana del sito.

Ribadiamo la promozione attuale di IONOS: MyWebsite Now Starter per un anno è gratis. Inizia a costruire ora il tuo spazio digitale: vai sul sito ufficiale del provider e attiva il piano.

