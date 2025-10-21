Nessun risultato. Prova con un altro termine.
IONOS ti dà la possibilità di creare un sito web totalmente gratis
IONOS permette di creare un sito web professionale anche se non sei un esperto di programmazione. Ed è gratis per un anno.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 21 ott 2025
IONOS è uno dei provider di hosting tra i migliori e più convenienti presenti online. Tra i suoi piani proposti merita un approfondimento MyWebsite Now Starter, con cui è possibile creare un sito web in modo molto semplice e veloce totalmente gratis.

Si, hai capito bene: questo piano è gratuito per un anno, invece di 18€ al mese. Il risparmio netto è di 216€ sul primo periodo di utilizzo.

Vai all'offerta di IONOS

Cosa include il piano MyWebsite Now Starter di IONOS

Non hai alcuna esperienza tecnica e vorresti mettere online il tuo sito web professionale? Con IONOS è possibile. Questo è possibile grazie al website builder basato su intelligenza artificiale: servono solo pochi clic per ottenere testi, immagini, palette di colori e persino ottimizzazione SEO. Per la personalizzazione del tuo sito c'è poi l'editor drag-and-drop: permette di organizzare sezioni e pagine fino ad un massimo di 200.

IONOS offre inoltre diversi strumenti avanzati a disposizione del tuo progetto. Tra i vari, SiteAnalytics per monitorare le visite, MarketingRadar per analizzare i competitor, un tool di prenotazione online e possibilità di integrare un e-commerce.

Infine, il piano include dominio gratuito, indirizzo e-mail personalizzato con casella da 12 GB, 50 GB di spazio web, certificato SSL e supporto di un consulente personale, che ti assisterà fin dall'attivazione alla gestione quotidiana del sito.

Ribadiamo la promozione attuale di IONOS: MyWebsite Now Starter per un anno è gratis. Inizia a costruire ora il tuo spazio digitale: vai sul sito ufficiale del provider e attiva il piano.

Vai all'offerta di IONOS

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

