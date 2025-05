IONOS regala il suo website builder: crea il tuo sito web GRATIS

Con IONOS, creare un sito è molto più semplice. Con questo tool puoi accedere a MyWebsite Now, un servizio che ti permette di costruire il tuo sito sfruttando anche strumenti di intelligenza artificiale, il tutto con un piano di hosting ricco di funzionalità.

Grazie a un'offerta speciale, il primo anno di utilizzo di IONOS è completamente gratuito, con un risparmio di 216€ rispetto al canone standard di 18€+ IVA al mese. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona lo strumento messo a disposizione da IONOS.

Con IONOS crei un sito web in pochi clic senza spendere nulla

IONOS semplifica la creazione del sito web, proponendo un processo step-by-step. Puoi scegliere un template tra le numerose opzioni disponibili, aggiungere i tuoi contenuti (come testi e immagini) e personalizzare il layout. Grazie all'intelligenza artificiale integrata nel website builder, puoi generare descrizioni testuali in modo rapido, accelerando il completamento del sito.

Oltre alla creazione semplice e veloce del sito, IONOS offre un dominio gratuito e un certificato SSL per garantire la sicurezza, oltre a vari strumenti SEO per migliorare la visibilità online. Se desideri, puoi anche trasformare il tuo sito in un e-commerce integrando le apposite funzionalità.

Con questa promozione, il servizio di IONOS è gratuito per il primo anno, al termine del quale il costo sarà di 18 euro al mese. Approfitta dell’offerta, attiva subito il piano e inizia a creare il tuo sito con tutte le funzionalità necessarie per avviare il tuo progetto online senza dover investire nulla per il primo anno.

