IONOS: avvia il tuo progetto online senza costi iniziali

Avviare un progetto online oggi è più semplice che mai. Che si tratti di un sito vetrina, di un blog professionale o di un e-commerce, IONOS offre una soluzione pensata per partire subito, senza investimenti iniziali e con servizi professionali inclusi. Il web hosting è gratuito per i primi 12 mesi, con dominio, certificato SSL ed e-mail già compresi.

Disponibilità del servizio garantita al 99,99%, data center interamente europei e un modello di offerta trasparente sono i pilastri su cui si basa la proposta IONOS. Tra le soluzioni disponibili, il piano Plus di si distingue perché permette di partire a costo zero. Il piano è infatti disponibile gratuitamente per i primi 12 mesi e include le principali funzionalità necessarie per avviare un progetto online.

Pian per ogni esigenza

Nel dettaglio, l'offerta di IONOS include tre principali soluzioni di web hosting, pensate per esigenze diverse e offerte :

Standard : ideale per chi inizia, con 100 GB di spazio NVMe SSD, dominio gratuito per un anno e una casella e-mail, a partire da 3 €/mese per i primi 6 mesi.

Plus: progettato per progetti in crescita, con 200 GB di spazio, risorse estese, CDN e 12 mesi a 0 €, poi 9 €/mese (IVA esclusa).

Il piano Premium, infine, offre fino a 350 GB di spazio e risorse server potenziate, adatto a siti ad alto traffico e progetti professionali avanzati.

Prestazioni e sicurezza al centro

L’hosting IONOS si distingue per l’utilizzo di storage NVMe SSD, infrastruttura ridondante e protezione avanzata contro attacchi DDoS e malware. I backup automatici fino a sei giorni consentono di recuperare rapidamente dati e file, mentre l’integrazione CDN migliora le performance e i tempi di caricamento, anche in caso di picchi di traffico.

L’assistenza clienti rappresenta un altro punto di forza: supporto 24/7 in lingua italiana, attivo 365 giorni l’anno, affiancato da un consulente personale dedicato per chi desidera un accompagnamento strategico nello sviluppo del proprio progetto online. Per conoscere l’offerta completa di IONOS Web Hosting clicca qui.

