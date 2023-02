IObit compie 17 anni: pioggia di sconti per i suoi prodotti

Anche il computer con la miglior componentistica sul mercato, con l'utilizzo, tende gradualmente ad avere prestazioni sempre meno convincenti.

L'accumularsi di file temporanei, l'installazione e la disinstallazione di software e altri fattori, vanno a "sporcare" a livello software il dispositivo, rendendolo meno prestante con il passare dei mesi.

A meno di non utilizzare strumenti adatti, è necessario spendere tempo e fatica in maniera costante per mantenere le performance a livello perlomeno accettabile. Come appena accennato però, esistono alcuni programmi che permettono di mantenere in piena forma un PC.

IObit è un'azienda che, attraverso diversi prodotti, propone soluzioni specifiche in ottica ottimizzazione e sicurezza.

A rendere ancora più interessanti questi software vi sono i festeggiamenti dei 17 anni di attività per quanto riguarda IObit: l'occasione ideale per aggiudicarsi questi potenti strumenti per un costo a dir poco conveniente.

IObit festeggia il suo compleanno e regalia ai suoi clienti sconti anche del 50%

IObit è un'azienda che, nel corso della sua esistenza, ha proposto diverse soluzioni per la pulizia e l'ottimizzazione dei PC (e non solo).

In questo percorso, è sempre riuscita a mantenersi al passo con i tempi, proponendo software specifici e altamente funzionali nei più diversi contesti.

Basti pensare, per esempio, a Advanced SystemCare 16 PRO: si tratta di uno strumento pensato per mantenere pulito, sicuro e veloce il proprio PC.

Non da meno è l'ottimo Driver Booster 10 PRO, ideale per mantenere costantemente aggiornati i driver del computer in uso: un'abitudine ottima sia lato performance che per quanto concerne la sicurezza.

IObit Uninstaller 12 PRO, dal canto suo, è in grado di garantire disinstallazioni perfette dei software. Ciò consente di evitare l'accumulo di file inutili e il graduale deterioramento delle prestazioni hardware.

Spostandosi maggiormente nel contesto della sicurezza è possibile apprezzare IObit Malware Fighter 10 PRO, uno strumento in grado di individuare ed eliminare malware, oppure Protected Folder.

Quest'ultima soluzione è perfetta per tutelare i file più preziosi da potenziali sguardi indiscreti o da furti.

