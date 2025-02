Inviti di Apple: nuova app è ora disponibile sull'App Store

Qualche giorno fa, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che Apple potrebbe presto introdurre una nuova funzionalità per iCloud+ per gli inviti agli eventi chiamata "Inviti di Apple" (Apple Invites). Questa nuova funzionalità, dal nome in codice "Confetti" si diceva offrisse un "nuovo modo di invitare le persone a feste, funzioni e riunioni". Finalmente, Apple ha svelato la nuova funzionalità e ha introdotto un'app dedicata sull'App Store, ovvero Inviti di Apple. Secondo l’azienda di Cupertino, si tratta di un nuovo modo per rinnovare l'app calendario.

Per chi non lo sapesse, iCloud+ è un servizio di archiviazione cloud offerto da Apple che ha un prezzo iniziale di 0,99 dollari al mese. iCloud+ offre diversi vantaggi, come iCloud Private Relay, Hide My Email e il supporto HomeKit Secure Video, insieme a tutto lo spazio di archiviazione per i dati degli utenti. Inviti di Apple è disponibile per l'accesso tramite il sito web di iCloud e può anche essere utilizzato tramite un'app per iPhone e iPad.

Inviti di Apple: app includerà funzionalità di Apple Intelligence

Tra le altre novità, gli utenti potranno creare un biglietto d'invito con la possibilità di scegliere le proprie immagini di sfondo. Inoltre, possono anche aggiungere dettagli come Apple Music, Foto, Mappe e altro. Gli abbonati a iCloud+ avranno accesso alla funzionalità senza pubblicità o limitate. In particolare, la funzionalità Apple Intelligence "Image Playground" è anch'essa integrata nell'app, consentendo all'utente di immettere un prompt di testo per creare immagini per i propri inviti. Gli utenti avranno anche accesso ad altre funzionalità Apple Intelligence, come "Writing Tools", che permette di creare messaggi significativi per i propri inviti. Fino a 100 membri possono partecipare a un evento e non c'è limite al numero di eventi che un utente può ospitare. Inoltre, la nuova app può essere aggiunta tramite l'app o il web e non è richiesto un account Apple o un dispositivo dedicato.