Intrattenimento Plus Sky + Now TV a PREZZO STRACCIATO - Offerta secca

Sky Intrattenimento Plus è un pacchetto di abbonamento offerto da Sky, progettato per offrire agli spettatori una vasta gamma di contenuti e oggi, la promozione, prevede un prezzo davvero pazzesco per l'offerta Sky TV + Netflix a soli 19,90€ al mese.

Prezzaccio: Sky TV + Netflix a 19,90€ al mese

Sky Intrattenimento Plus offre accesso a una vasta selezione di canali televisivi dall'intrattenimento, serie TV, spettacoli di varietà, documentari e molto altro ancora. Inoltre, Sky Intrattenimento Plus offre anche l'accesso a una libreria on-demand, che include una vasta selezione di film, serie TV e contenuti di vario genere.

Gli abbonati possono guardare i loro programmi preferiti quando vogliono, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo compatibile, grazie alla funzionalità di streaming on-demand di Sky. Un'altra caratteristica importante è la possibilità di accedere a contenuti esclusivi e in anteprima, tra cui anteprime di serie TV, episodi inediti e contenuti speciali disponibili solo per gli abbonati.

In particolar modo, questa offerta prevede anche un abbonamento complessivo con l'inclusione di Netflix, la principale piattaforma di streaming a livello mondiale. Il catalogo di Netflix include una vastissima selezione di film, serie TV, documentari, speciali comici e programmi per bambini, con contenuti che spaziano tra i generi più popolari e di tendenza, come l'azione, il dramma, la commedia, il thriller, la fantascienza e molto altro ancora.

Netflix produce anche contenuti originali esclusivi e disponibili solo sulla piattaforma e si tratta di opere del calibro di Stranger Things, Dark e molte altre ancora. Netflix, inoltre, offre un'esperienza di visione personalizzata grazie alla sua tecnologia di raccomandazione, che suggerisce ai suoi utenti film e serie TV basati sui loro gusti e preferenze di visione. E oggi è disponibile una promo che combina Sky TV + Netflix a soli 19,90€ al mese.

Oggi è disponibile un'interessantissime e allettante promo che permette di abbonarsi a Sky TV + Netflix a soli 19,90€ al mese.

