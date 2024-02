Intrattenimento Plus: Sky e Netflix insieme a soli 19,90€

Con le tante proposte che ci sono al momento riguardo le piattaforme streaming, farsi notare è diventato abbastanza difficile. Ma Sky, grazie all’offerta Intrattenimento Plus, ha creato un pacchetto davvero interessante che ti permette di accedere ai suoi show e serie TV insieme a tutto il catalogo Netflix. Il prezzo? Solo 19,90 € al mese.

Sky Intrattenimento Plus: la scelta per gli amanti dello streaming

Immagina di avere a disposizione non solo show come Masterchef, X Factor, 4 Ristoranti e serie tv acclamate come True Detective, The Last of US, ma anche l’intero catalogo Netflix con i suoi film, documentari e serie. L'offerta Intrattenimento Plus rende possibile questa combinazione perfetta, garantendoti intrattenimento senza fine a un prezzo che non ha eguali.

Per soli 19,90€ al mese nei primi 18 mesi, molto meno di quanto spenderesti abbonandoti separatamente ai due servizi, Intrattenimento Plus ti apre le porte a un mondo di divertimento. Il piano Netflix incluso nel pacchetto è quello Base con visione in HD su 1 schermo alla volta, ma puoi anche scegliere lo Standard (HD su 2 schermi in contemporanea) e il Premium (visione in 4K+HDR su 4 schermi in contemporanea). In questo caso il costo passa a 23,90 € e 27,90€ al mese.

La convenienza non è l'unico vantaggio. L'offerta Intrattenimento Plus ti dà la libertà di goderti i tuoi programmi preferiti come, dove e quando vuoi, su qualsiasi dispositivo anche grazie all’app Sky Go. E se hai già Netflix, nessun problema: puoi integrarlo facilmente, mantenendo il tuo account e continuando a goderti i contenuti senza interruzioni.

Con tutti questi vantaggi non perdere l’occasione di portare tanto intrattenimento a casa. Visita la pagina dedicata, puoi acquistare direttamente online o richiedere un appuntamento telefonico per parlare con un operatore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.