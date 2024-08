Intrattenimento e velocità: Sky lancia l'offerta combinata TV, Calcio e Fibra

Sky, da sempre sinonimo di intrattenimento televisivo di qualità, rafforza la sua offerta combinando l'esperienza del calcio con la velocità della connessione Sky Wifi. Grazie a questa combinazione, gli appassionati di sport e serie TV possono vivere un’esperienza completa, dalla visione delle partite di Serie A, Premier League e Bundesliga, alla navigazione ultraveloce per lo streaming e altre attività online.

L'offerta di Sky

Sky presenta un’offerta imperdibile che unisce Sky TV, Sky Calcio e Sky Wifi a un prezzo estremamente competitivo. A soli 35,80€ al mese per 18 mesi, gli abbonati possono usufruire di un pacchetto completo che include non solo i migliori contenuti sportivi e di intrattenimento, ma anche una connessione fibra 100% ultraveloce per navigare senza interruzioni.

Questa offerta rappresenta un notevole risparmio rispetto al prezzo standard di 62,90€ al mese, e include l'attivazione gratuita della connessione, normalmente prevista a 49€. Per chi è già cliente Sky TV, ma non ha ancora attivato Sky Wifi, c’è una promozione dedicata a soli 25,90€ al mese per 12 mesi, con attivazione gratuita.

La velocità di Sky Wifi

Sky Wifi è progettato per offrire prestazioni elevate, garantendo una connessione stabile e veloce in qualsiasi momento della giornata. La fibra 100% consente di navigare, guardare contenuti in streaming e gestire più dispositivi contemporaneamente, senza compromessi sulla qualità.

Sky Wifi Hub, incluso nell'offerta, ottimizza la connessione in tutta la casa, permettendo di sfruttare al meglio la velocità della fibra. Per chi cerca solo una connessione affidabile e veloce, Sky propone anche un’offerta solo fibra a 25,90€ al mese, disponibile online con un'attivazione scontata a 29€ anziché 49€.

L'Intrattenimento di Sky TV e Sky Calcio

Oltre alla connessione ultraveloce, l'offerta include l'accesso a Sky TV e Sky Calcio, che offre un vasto palinsesto di contenuti esclusivi. Gli abbonati possono seguire le partite di Serie A, con tre match a turno, tutta la Serie C, e le migliori sfide internazionali di Premier League e Bundesliga.

La piattaforma inoltre offre serie Sky Original, show internazionali e documentari di alta qualità, rendendo l’abbonamento un must per gli appassionati di intrattenimento a 360 gradi. Con l’app Sky Go, i contenuti sono accessibili anche in mobilità, permettendo di guardare i programmi preferiti ovunque ci si trovi. Per conoscere l'offerta completa di Sky clicca qui.