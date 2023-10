Intrattenimento, cinema e sport su NOW a meno di 20 €/mese

NOW è oramai un punto di riferimento della TV in streaming, mettendo a disposizione degli utenti quella che è a tutti gli effetti una delle offerte più complete e convenienti su cui puntare in questo momento.

Con NOW è possibile accedere a tutta la programmazione di Sky grazie ai tre pass Entertainment (con cui accedere ai contenuti di Sky TV), Cinema (per i contenuti di Sky Cinema) e Sport (per i contenuti di Sky Sport e Sky Calcio).

Attivando tutti e tre i pass, è possibile ridurre la spesa a 19,98 euro al mese. Con appena 2 euro in più al mese è possibile aggiungere l'opzione Premium che include le 2 visioni in contemporanea (anche su Sport), elimina la pubblicità dai contenuti on demand e aggiunge l'Audio Dolby Digital 5.1.

I prezzi indicati si riferiscono all'abbonamento con vincolo di 12 mesi. Senza vincolo, invece, il costo è di 26,98 euro al mese (+3 euro per l'opzione Premium). Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale.

Cosa prevede l'offerta di NOW

Per sfruttare al massimo NOW è possibile attivare i seguenti pacchetti:

Pass Cinema + Pass Entertainment + Premium al costo di 11,99 euro al mese per 12 mesi (oppure 14,99 euro al mese senza vincolo di 12 mesi); in alternativa c'è Pass Cinema + Pass Entertainment a 9,99 euro al mese per 12 mesi (oppure 11,99 euro al mese senza vincolo)

al costo di (oppure 14,99 euro al mese senza vincolo di 12 mesi); in alternativa c'è a per 12 mesi (oppure 11,99 euro al mese senza vincolo) Pass Sport al costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi (oppure 14,99 euro al mese senza vincolo di 12 mesi)

I due pass sono attivabili anche separatamente. Per massimizzare i contenuti è possibile attivarli entrambi: il costo, quindi, diventa di 19,98 euro al mese oppure di 21,98 euro al mese aggiungendo anche l'opzione Premium e la doppia visione.

NOW è disponibile sia via browser web che tramite varie applicazioni per smartphone, tablet, Smart TV e altri dispositivi. Per attivare l'abbonamento desiderato basta accedere al sito ufficiale riportato qui di sotto e scegliere poi i Pass da attivare. L'accesso ai contenuti è immediato.

