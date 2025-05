Internxt: spazio cloud sicuro e privacy al top con l'85% di sconto

Internxt lancia una promozione imperdibile sui suoi nuovi pacchetti a vita: fino all’85% di sconto su tutti i piani cloud, con la novità dell’integrazione di una VPN illimitata e ultraveloce e di un antivirus.

I prezzi partono da 135€ per 1TB, 285€ per 3TB e arrivano a 435€ per 5TB, senza più rinnovi mensili o annuali. Andiamo a scoprire cosa offre Internxt e quali sono i suoi vantaggi.

Sicurezza avanzata e tutela dei dati con Internxt

Quello che distingue Internxt dagli altri servizi di archiviazione è la sicurezza di livello superiore. I dati caricati vengono crittografati con sistemi post-quantistici e archiviati secondo il principio della conoscenza zero: nemmeno il tool in questione può accedere ai tuoi file. Questo approccio garantisce la massima riservatezza, anche in caso di furto o compromissione del dispositivo.

A ciò si aggiungono due strumenti fondamentali per la protezione e la privacy: antivirus + VPN offrono un'azione combinata che rende il servizio di Internxt praticamente impenetrabile. L'autenticazione a due fattori e il backup dei file accrescono ancora di più il valore di questo software.

Inoltre, essendo un'azienda con sede a Valencia, Internxt è vincolata al rispetto delle normative europee sulla protezione dei dati (GDPR), offrendo agli utenti un ulteriore livello di garanzia rispetto a servizi con sedi fuori dall’UE.

La proposta di Internxt si basa anche sulla convenienza a lungo termine: acquistando un piano una volta sola, si ottiene l’accesso perpetuo allo spazio cloud scelto, con un significativo risparmio rispetto ai canoni ricorrenti delle alternative più note. In più, con opzioni da 1TB fino a 5TB, c’è spazio a sufficienza per archiviare documenti, foto, video e backup professionali in totale tranquillità. Vai sul sito di Internxt per scegliere il piano che più si adatta alle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.