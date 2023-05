Internxt è il servizio cloud più flessibile. Ecco perché sceglierlo

Chi ha la necessità di archiviare i propri file su cloud, deve trovare il piano più adatto alle proprie esigenze. Se c'è un servizio ideale dove poter scegliere, questo è sicuramente Internxt. Rende disponibili piani mensili, annuali, fino a 2TB o a vita fino a 10TB. Che siate un utente privato o un'azienda, troverete quello perfetto per voi!

Internxt cloud è un servizio che garantisce una riservatezza totale. Non memorizza password o altri dati dell'utente. Ogni file è crittografato in ogni momento, sia durante la sua memorizzazione che nella fase di transito. Avrete il pieno controllo di tutti i vostri documenti.

Ponendo la sicurezza come priorità, ciascun dato caricato viene frammentato e crittografato end-to-end già nel dispositivo, con specifica AES 256-bit. Soltanto il proprietario sarà in grado di accedervi. Internxt è inoltre verificato in maniera indipendente da Secutirum, una società tra le migliori in europa per quanto riguarda i test di penetrazione di rete.

Internxt: scegliete il piano più adatto

Internxt è disponibile con abbonamento mensile in dimensioni di 20GB a 0,99€, 200GB a 4,49€ oppure 2TB a 9,99€. Le stesse taglie sono acquistabili in piani annuali a prezzi di 10,68€, 41,88€ e 107,88€.

Se invece volete acquistare uno spazio cloud per sempre, si può optare per 2TB a 299€, 5TB a 499€ o, per le esigenze più alte, 10TB a 999€.

In questo modo il cloud offre il massimo della flessibilità, per adattarsi a ogni tipo di utenza. A prescindere dal piano, Internxt mette a disposizione una semplice interfaccia dove sarà possibile sincronizzare velocemente file e foto con tutti i dispositivi collegati. L'applicazione è disponibile per la maggior parte degli ecosistemi, incluso Linux!

Nel caso non siete pienamente convinti, è sempre possibile aprire un account totalmente gratuito da 10GB e farsi tranquillamente un'idea.

