Internxt: servizi cloud al 75% di sconto, CROLLANO i prezzi

I servizi cloud sono servizi che forniscono risorse informatiche, come server, archiviazione e database attraverso Internet. Queste risorse sono gestite e mantenute da fornitori di servizi cloud e sono accessibili agli utenti su richiesta. Internxt è uno dei provider più interessanti in quello che è il rapporto tra i servizi offerti e i prezzi proposti con sconti del 75% attivi sui diversi piani d'abbonamento: il più popolare prevede 5TB a 49,99€.

Internxt: servizi cloud scontatissimi a prezzi shock

Internxt è una società che offre servizi cloud decentralizzati e sicuri. Si concentra sulla protezione della privacy e sulla sicurezza dei dati degli utenti. Il loro principale prodotto è Internxt Drive, un servizio di archiviazione cloud crittografato end-to-end che consente agli utenti di memorizzare, sincronizzare e condividere file in modo sicuro su una rete distribuita di nodi.

Internxt si impegna a garantire la riservatezza dei dati degli utenti attraverso la crittografia e il controllo diretto degli utenti sui propri dati. Offrono anche altre soluzioni, come Internxt Send per il trasferimento di file in modo sicuro.

Con la proposta di oggi è possibile ottenere 5TB di archiviazione crittografata con il piano più popolare a soli €49.99. Condividi file e cartelle in modo sicuro, accedi da qualsiasi dispositivo e carica file fino a 20GB. Il servizio include anche autenticazione a due fattori (2FA), supporto premium e garanzia di rimborso di 30 giorni.

Scegli questo piano per una soluzione completa e sicura per le tue esigenze di archiviazione e condivisione dei file. Inoltre, sempre su Interxnt, è possibile testare i servizi offerti con ben 10GB gratuiti per sempre, il che risulta essere estremamente comodo sia per effettuare, per l'appunto, delle prove e sia per avere un database per piccoli file sempre a disposizione e gratis.

Oggi, tramite Internxt, è possibile sottoscrivere dei piani d'abbonamento per l'accesso ad una serie di servizi cloud al 75% di sconto: il più popolare risulta essere quello da ben 5TB a 49,99€. Non lasciartelo scappare!

