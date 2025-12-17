Internxt: sconti fino all'85% sui cloud a vita

Internxt, piattaforma europea specializzata in cloud storage sicuro, propone piani lifetime con forti sconti. L'idea alla base dell’offerta è semplice: investire una sola volta in uno spazio cloud progettato per durare nel tempo, senza canoni mensili.
La promozione interessa tre diverse soluzioni, pensate per esigenze differenti, tutte accomunate da un risparmio che arriva fino all'85% rispetto ai prezzi di listino. Si tratta di un'opportunità pensata per chi desidera archiviare file, documenti e contenuti sensibili in un ambiente sicuro. Vediamo nel dettaglio come funziona Internxt.
I piani Internxt e le caratteristiche al centro del servizio
L'offerta Internxt si articola in tre livelli. Il piano Essential include 1 TB di spazio cloud al costo di 285 euro, contro i 1.900 euro iniziali. La versione Premium sale a 3 TB, proposta a 435 euro invece di 2.900.
Il pacchetto Ultimate raggiunge i 5 TB con un prezzo di 585 euro, a fronte di un valore originale di 3.900 euro. Tutti i piani prevedono un pagamento unico e danno accesso a un'estrazione per una carta regalo, con premi che arrivano fino a 1.000 euro tra Amazon, Apple o Visa.
Dal punto di vista tecnico, Internxt basa il proprio servizio su crittografia end-to-end con approccio zero-knowledge. I file vengono cifrati direttamente sul dispositivo dell'utente e restano protetti tramite standard AES-256.
La piattaforma adotta una politica di trasparenza totale: il codice sorgente è consultabile su GitHub, mentre la conformità al GDPR e le verifiche condotte da Securitum rafforzano l'affidabilità del sistema.
