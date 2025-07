Internxt: risparmia l’80% sui piani annuali e a vita per proteggere i tuoi dati

Quest’estate Internxt lancia una promozione imperdibile: fino all’80% di sconto sui suoi piani annuali e a vita, per mettere al sicuro i tuoi dati con un unico pagamento o con la flessibilità di un abbonamento annuale. Un’offerta che punta a rendere accessibile la protezione completa di file, privacy e comunicazioni online a chiunque voglia garantirsi un servizio premium, open-source e trasparente.

Sei un professionista che gestisce documenti riservati, progetti sensibili o materiali di lavoro di grandi dimensioni? Con Internxt puoi archiviare in cloud i tuoi file in modo sicuro e crittografato, condividerli facilmente con colleghi o clienti tramite link protetti da password e crittografia end-to-end, garantendo la massima riservatezza. La VPN inclusa consente di lavorare in sicurezza anche da reti Wi-Fi pubbliche o in viaggio, riducendo il rischio di intercettazioni. L’antivirus integrato protegge dispositivi e dati da malware, assicurando un ambiente di lavoro sempre protetto.

Un ecosistema completo per la privacy

Internxt non è un semplice servizio di cloud storage. È una piattaforma integrata che unisce Drive, Antivirus e VPN in un’unica soluzione. L’obiettivo è quello di garantire una protezione completa e senza compromessi per tutti i dati dell’utente, con un’attenzione particolare alla privacy grazie alla crittografia “zero-knowledge” e alla conformità al GDPR.

I dati non vengono mai memorizzati in chiaro: tutto è cifrato lato client con standard AES-256 e frammentato prima della trasmissione, impedendo qualsiasi accesso non autorizzato. Nemmeno Internxt ha le chiavi per decrittare i tuoi file. Questo significa che sei l’unico vero proprietario dei tuoi dati.

Sicurezza senza compromessi e trasparenza

La filosofia di Internxt è semplice: massima sicurezza senza compromessi e totale trasparenza. Tutto il codice è open-source e disponibile su GitHub, consentendo a chiunque di esaminarlo e verificarne il funzionamento.

I vantaggi dei piani a vita

Con la promozione estiva, Internxt spinge l’acceleratore sui piani a vita, ideali per chi vuole investire una volta sola ed evitare rinnovi annuali. Si tratta di un pagamento unico che garantisce accesso permanente a tutte le funzionalità, inclusi aggiornamenti futuri, senza costi nascosti.

La versione Essenziali (a 180 € invece di 900 €) include 1 TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero, VPN illimitata, antivirus e backup sicuri.

Il piano Premium (380 € invece di 1900 €) estende lo spazio a 3 TB, sblocca VPN su più paesi (Francia, Germania, Polonia), offre più opzioni di collaborazione e la possibilità di invitare e gestire utenti.

Per chi cerca il massimo c’è il piano Definitivo (580 € invece di 2900 €) che offre 5 TB di storage, VPN ultraveloce in cinque paesi, condivisione avanzata e strumenti futuri come pulizia del dispositivo, monitoraggio dark web, Meet e Mail, già annunciati nella roadmap.

Oltre alle opzioni a vita, Internxt propone anche piani annuali con la stessa filosofia di sicurezza e trasparenza, perfetti per chi preferisce iniziare con un impegno più breve. Tutti i piani includono la garanzia di rimborso entro 30 giorni, così da poter testare il servizio senza rischi.

Per conoscere l'offerta completa di Internxt clicca qui.