Internxt: privacy totale, zero-knowledge e sconto 85%

Essential, Premium o Ultimate

L’offerta parte dal piano Essential a 285 € una tantum (invece di 1.900 €), che include 1TB di spazio di archiviazione crittografato, crittografia zero-knowledge, crittografia post-quantistica, autenticazione a due fattori, backup del computer, VPN integrata e antivirus.

Il piano Premium, proposto a 435 € invece di 2.900 €, amplia lo spazio a 3TB e aggiunge funzionalità avanzate come collaborazione, versioning dei file e strumenti di gestione più evoluti.

Per chi cerca il massimo, Ultimate a 585 € invece di 3.900 € offre 5TB di spazio, supporto CLI e WebDAV, compatibilità NAS e Rclone, strumenti come Meet, Cleaner e Mail (in arrivo), oltre al supporto clienti premium.

È disponibile anche un piano gratuito con 1GB di storage crittografato, utile per testare la piattaforma senza impegno.

Privacy reale: zero-knowledge e crittografia post-quantistica

Internxt adotta un approccio “privato per design”. I file vengono crittografati end-to-end prima di lasciare il dispositivo dell’utente. Grazie alla crittografia AES-256 zero-knowledge, nessuno – nemmeno il provider – può accedere ai dati.

La piattaforma è open source, con codice verificabile pubblicamente su GitHub, ed è stata sottoposta a audit indipendenti da parte di Securitum, una delle principali società europee di penetration testing. Inoltre, è conforme a GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2.

Non solo storage: un ecosistema completo

Oltre all’archiviazione cloud, Internxt integra VPN, antivirus, strumenti di backup, condivisione protetta da password, collaborazione tra utenti e app per Windows, macOS, Linux, iOS e Android.

Il pagamento è unico, con garanzia di rimborso di 30 giorni, e l’account può essere cancellato in qualsiasi momento. Per conoscere l'offerta completa di Internxt clicca qui.