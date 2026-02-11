Internxt: offerta cloud lifetime con sconto dell’85%

Internxt propone un’alternativa netta ai modelli tradizionali del cloud: niente abbonamenti, nessuna profilazione, nessuna ambiguità. L’offerta lifetime con uno sconto dell'85% trasforma lo storage digitale in un investimento a lungo termine, accessibile oggi con un pagamento unico.

Con Internxt puoi archiviare i tuoi file in modo sicuro: ogni file viene crittografato end-to-end prima di lasciare il dispositivo, con tecnologia zero-knowledge e protezione post-quantistica. Nemmeno il provider può accedere ai contenuti, perché password e chiavi non vengono mai memorizzate. A rafforzare questo approccio c’è una scelta rara nel settore: codice open source, pubblico e verificabile, affiancato da audit indipendenti e piena conformità agli standard internazionali di sicurezza e privacy.

Piani per ogni esigenza

L’offerta si articola in tre piani lifetime pensati per esigenze diverse ma guidati dalla stessa filosofia. Il piano Essential offre 1 TB di spazio crittografato a vita ed è ideale per chi vuole proteggere documenti personali e backup senza compromessi. Il piano Premium amplia lo spazio a 3 TB e introduce funzioni di collaborazione e gestione avanzata dei file, mantenendo lo stesso livello di sicurezza. Ultimate, con 5 TB, è la soluzione più completa, pensata per professionisti e utenti avanzati che vogliono integrare strumenti come VPN, antivirus, supporto NAS e accessi avanzati, oltre alle funzionalità in arrivo come Mail, Meet e Foto.

Ciò che rende questa offerta particolarmente rilevante è il cambio di prospettiva economica. In pochi anni, i costi degli abbonamenti cloud tradizionali superano ampiamente queste cifre. Qui, invece, il prezzo si blocca una volta sola e l’accesso rimane per sempre, con aggiornamenti continui e nuove funzionalità incluse.

Una proposta pensata per chi guarda al lungo periodo e vuole eliminare costi ricorrenti, affidandosi a un’infrastruttura sicura, trasparente e progettata per durare nel tempo.Con questa offerta, il cloud privato smette di essere un’eccezione e diventa una scelta concreta. Per conoscere l'offerta completa di Internxt clicca qui.