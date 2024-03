Internxt: il cloud sicuro e conveniente per archiviare fino a 10 TB di dati

Il servizio cloud sicuro e conveniente di Internxt sta facendo parlare di sé. Lo spazio per i tuoi dati è davvero ampio, oltre che sicuro, grazie a strumenti all’avanguardia per la privacy e la crittografia.

Internxt offre una gamma di opzioni per soddisfare ogni necessità di archiviazione, con piani che vanno dal mensile all’annuale, fino alla possibilità di un investimento unico per uno storage a vita. Questo significa zero costi ricorrenti e la libertà di accedere ai tuoi dati in qualsiasi momento.

Cloud sicuro e conveniente con piani flessibili per ogni esigenza

Puoi scegliere tra 200 GB, 2 TB, 5 TB e fino a 10 TB di spazio di archiviazione. I prezzi partono da soli 4,99 euro al mese o 45,99 euro all’anno. Per chi desidera un impegno a lungo termine, il piano di 2 TB a vita è disponibile a 499 euro.

Oltre ai piani a pagamento, Internxt offre anche un piano gratuito da 10 GB, perfetto per testare il servizio. Tutti i piani permettono l’archiviazione e la condivisione di file criptati, garantendo la massima sicurezza e accessibilità da qualsiasi dispositivo.

Internxt si distingue per la sua capacità di offrire un cloud sicuro e conveniente con diverse opzioni di abbonamento:

200 GB : 4,99 euro/mese o 45,99 euro/anno

: 4,99 euro/mese o 45,99 euro/anno 2 TB : 9,99 euro/mese o 109,99 euro/anno

: 9,99 euro/mese o 109,99 euro/anno 5 TB : 19,99 euro/mese o 199,99 euro/anno

: 19,99 euro/mese o 199,99 euro/anno 10 TB: 29,99 euro/mese o 299,99 euro/anno

E se cerchi una soluzione definitiva, i piani a vita sono disponibili a prezzi vantaggiosi:

2 TB : 499 euro

: 499 euro 5 TB : 999 euro

: 999 euro 10 TB: 1.499 euro

Con Internxt, hai la possibilità di fare una scelta intelligente se vuoi un cloud sicuro e conveniente. Sfrutta questa occasione per garantirti uno spazio tuo, per sempre. Per iniziare, visita il sito ufficiale di Internxt cliccando sul link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.