Internxt: fino a 10 TB di cloud storage a vita in sconto del 78%

Oggi è sempre più importante avere uno spazio sicuro in cui poter archiviare file, documenti, foto o dati personali. Sul web ci sono diversi servizi di cloud storage, ma solo Internxt ti permette di avere un abbonamento cloud a vita per i tuoi ricordi scontato al 78%.

Puoi scegliere tra il piano a vita da 2 TB, quello da 5 TB e persino quello da 10 TB. Se ti sembra incredibile, visita subito la pagina ufficiale dell'offerta per scoprirne tutti i dettagli e gli innumerevoli vantaggi.

Con Internxt hai fino a 10 TB di Cloud a vita con sconti anche del 78%

Acquistare un abbonamento cloud a vita può sembrare eccessivo, ma ti permette di risparmiare tantissimo nel lungo termine. Senza preoccuparti di rinnovi e scadenze. Inoltre, affidandoti a Internxt, la condivisione di tutti i tuoi file è protetta da un'avanzata crittografia end-to-end.

La tua privacy è così pienamente garantita, poiché tutti i documenti caricati sono distribuiti e decentralizzati tra diversi nodi e server, diminuendo drasticamente il rischio che i tuoi dati possano essere compromessi. Per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza, puoi anche scegliere d'impostare una password per ogni file o cartella condivisa. In questo modo, solo le persone autorizzate potranno accedervi, anche se il link di condivisione dovesse finire nelle mani sbagliate.

Con Internxt potrai accedere comodamente ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, non importa se PC, smartphone o tablet. In ogni momento potrai rivedere e condividere foto e documenti con chi vuoi e dove vuoi grazie alla sincronizzazione istantanea. L'interfaccia, poi, è davvero semplice e intuitiva: non avrai alcun problema a ritrovare esattamente il file che stai cercando.

Prova subito i piani a vita di cloud storage offerti da Internxt per avere fino a 10 TB con sconti del 78%. Si tratta di un'offerta veramente imperdibile, ma che non durerà per sempre. Approfittane ora, se non sei soddisfatto ti basterà sfruttare la garanzia di 30 giorni dall'acquisto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.