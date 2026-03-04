Cloud a vita: lo spazio online per sempre di Internxt è in sconto dell'87%

Scegliere un servizio di cloud storage con pagamento una tantum permette di archiviare i propri file online senza dover sostenere costi ricorrenti. A differenza dei classici abbonamenti mensili o annuali, con il cloud a vita si può accedere ai propri dati e allo spazio di archiviazione acquistato senza rinnovi nel tempo.
Tra le soluzioni più convenienti disponibili in questo periodo c'è quella proposta da Internxt, provider che offre diversi pacchetti di archiviazione lifetime con uno sconto di prezzo che arriva fino all'87%. L’acquisto può essere suddiviso anche in tre rate senza interessi tramite PayPal ed è prevista una garanzia soddisfatti o rimborsati valida 30 giorni.
I piani Internxt con sconto fino all'87%
Attualmente sono disponibili tre opzioni principali di Internxt:
- 1 TB a 247 euro
- 3 TB a 377 euro
- 5 TB a 507 euro
Tutti i piani prevedono un pagamento iniziale unico e non richiedono alcun canone successivo. Una volta completato l'acquisto, lo spazio rimane disponibile nel tempo senza ulteriori spese.
Oltre allo storage, Internxt integra diverse funzionalità pensate per la protezione dei dati, tra cui crittografia avanzata, autenticazione a due fattori, strumenti per la condivisione sicura dei file e servizi aggiuntivi come la VPN e l'antivirus.
Grazie all'assenza di abbonamenti ricorrenti, questa formula può risultare particolarmente vantaggiosa nel lungo periodo: in pochi anni il costo iniziale può essere recuperato rispetto alle tradizionali soluzioni a pagamento periodico.
Per verificare tutte le promozioni attive è possibile consultare direttamente il sito ufficiale di Internxt.
