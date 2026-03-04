Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Cloud a vita: lo spazio online per sempre di Internxt è in sconto dell'87%

Il cloud storage a vita firmato Internxt, uno dei migliori sul mercato, è in sconto fino all'87%. Prezzi a partire da 247€ per sempre.
Cloud a vita: lo spazio online per sempre di Internxt è in sconto dell'87%
Il cloud storage a vita firmato Internxt, uno dei migliori sul mercato, è in sconto fino all'87%. Prezzi a partire da 247€ per sempre.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 4 mar 2026
Link copiato negli appunti

Scegliere un servizio di cloud storage con pagamento una tantum permette di archiviare i propri file online senza dover sostenere costi ricorrenti. A differenza dei classici abbonamenti mensili o annuali, con il cloud a vita si può accedere ai propri dati e allo spazio di archiviazione acquistato senza rinnovi nel tempo.

Tra le soluzioni più convenienti disponibili in questo periodo c'è quella proposta da Internxt, provider che offre diversi pacchetti di archiviazione lifetime con uno sconto di prezzo che arriva fino all'87%. L’acquisto può essere suddiviso anche in tre rate senza interessi tramite PayPal ed è prevista una garanzia soddisfatti o rimborsati valida 30 giorni.

Vai all'offerta di Internxt

I piani Internxt con sconto fino all'87%

Attualmente sono disponibili tre opzioni principali di Internxt:

  • 1 TB a 247 euro
  • 3 TB a 377 euro
  • 5 TB a 507 euro

Tutti i piani prevedono un pagamento iniziale unico e non richiedono alcun canone successivo. Una volta completato l'acquisto, lo spazio rimane disponibile nel tempo senza ulteriori spese.

Oltre allo storage, Internxt integra diverse funzionalità pensate per la protezione dei dati, tra cui crittografia avanzata, autenticazione a due fattori, strumenti per la condivisione sicura dei file e servizi aggiuntivi come la VPN e l'antivirus.

Grazie all'assenza di abbonamenti ricorrenti, questa formula può risultare particolarmente vantaggiosa nel lungo periodo: in pochi anni il costo iniziale può essere recuperato rispetto alle tradizionali soluzioni a pagamento periodico.

Per verificare tutte le promozioni attive è possibile consultare direttamente il sito ufficiale di Internxt.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Cloud inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Cloud per Web developer: i 5 errori più comuni quando pubblichi un progetto online
Hosting

Cloud per Web developer: i 5 errori più comuni quando pubblichi un progetto online
Il cloud a vita diventa più conveniente: -87% sui piani di Internxt
Cloud

Il cloud a vita diventa più conveniente: -87% sui piani di Internxt
pCloud in offerta:: cloud storage a vita e sicurezza svizzera
Cloud

pCloud in offerta:: cloud storage a vita e sicurezza svizzera
Il cloud storage BLINDATO di Internxt a prezzo shock: 87% di sconto
Cloud

Il cloud storage BLINDATO di Internxt a prezzo shock: 87% di sconto