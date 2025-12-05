Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Internxt Cloud Storage: Black Friday ancora attivo con sconti fino all'87%

Una buona opportunità per avere un piano cloud a vita per mettere al centro la tua sicurezza online.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 5 dic 2025
Internxt ha rinnovato la propria offerta per il Black Friday anche in questo inizio di dicembre e ti dà l'opportunità di attivare un piano a vita con sconti che arrivano fino all'87%. Ad un prezzo imbattibile potrai avere un piano lifetime con suite digitale privata, crittografia post-quantistica e un sistema open source e verificato che garantisce la massima sicurezza.

La promozione prevede sconti eccezionali sui piani a vita. Nel dettaglio puoi avere:

  • Essential: 1TB di spazio crittografato a soli 247 € invece di 1900, con backup del computer, condivisione protetta da password, versioning dei file e prossimamente VPN e antivirus;
  • Premium: 3TB di spazio crittografato a 377 € invece di 2900, con tutte le funzioni di Essential più strumenti di collaborazione, Cleaner e ulteriori servizi in arrivo
  • Ultimate: 5TB di spazio crittografato a 507 € invece di 3900, con tutte le funzioni avanzate, supporto CLI e WebDav, compatibilità NAS e Rclone, oltre a VPN, antivirus, Cleaner, Meet e Mail

Con ogni piano avrai anche autenticazione a due fattori, backup automatici e condivisione sicura dei file, con le funzioni in arrivo che hai visto che renderanno il tutto ancora più completo e versatile.

Internxt è la scelta ideale per proteggere i tuoi dati con la massima sicurezza e trasparenza sfruttando un cloud storage a vita potente e affidabile. Non perdere l'occasione.

