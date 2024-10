Internxt: cloud sicuro e fino a 10 TB di spazio ora in sconto dell'80%

Per conservare in modo sicuro i tuoi file, che siano foto, video o documenti di lavoro, la soluzione ideale è scegliere un servizio professionale di cloud storage. A questo proposito, Internxt offre un archivio cloud sicuro, con crittografia a conoscenza zero, open source verificato e fino a 10 TB di spazio. In questi giorni su tutti i piani premium è disponibile uno sconto dell'80%, con prezzi a partire da 0,95 euro al mese.

L'offerta, valida fino al 31 ottobre, si rivolge ai nuovi clienti e agli utenti che al momento dispongono di un account Internxt gratuito. Inoltre, è disponibile una garanzia di rimborso di 30 giorni, in modo da provare il servizio senza preoccupazioni.

Internxt offre l'80% di sconto su tutti i piani premium

L'archivio cloud di Internxt si distingue dalle soluzioni più famose - si pensi ad esempio a Google Drive - per il livello di privacy dei dati. Il principale merito è da attribuire all'utilizzo della crittografia a conoscenza zero, grazie alla quale soltanto il titolare dello spazio cloud è in grado di vedere i propri dati.

Un'altra caratteristica chiave è la natura open source del codice, reso pubblico su GitHub, piattaforma di hosting web basata sul software open source Git che consente ai programmatori di conservare e gestire le varie versioni dei loro progetti. Questo fa sì che chiunque possa esaminare e verificare il codice del servizio Internxt in qualsiasi momento.

Tornando all'offerta, ecco i prezzi scontati dei piani di abbonamento annuali:

200 GB : 9,20 euro all'anno (invece di 45,99 euro)

: 9,20 euro all'anno (invece di 45,99 euro) 2 TB : 22 euro all'anno (invece di 109,99 euro)

: 22 euro all'anno (invece di 109,99 euro) 5 TB : 40 euro all'anno (invece di 199,99 euro)

: 40 euro all'anno (invece di 199,99 euro) 10 TB: 60 euro all'anno (invece di 299,99 euro)

Questi invece sono i prezzi dei piani a vita (un unico pagamento):

2 TB : 180 euro invece di 900 euro

: 180 euro invece di 900 euro 5 TB : 300 euro invece di 1.900 euro

: 300 euro invece di 1.900 euro 10 TB: 580 euro invece di 2.900 euro

La promozione in corso sui piani premium di Internxt è disponibile su questa pagina del sito ufficiale. L'offerta scade il prossimo 31 ottobre.

