Internxt: il cloud con piani a vita, mensili o annuali. Scegliete voi!

Internxt cloud è un servizio particolarmente flessibile, ideale se volete scegliere tra piani a vita, mensili o annuali, in modo da accomodare il più possibile le vostre esigenze. Si possono acquistare spazi da 20GB, fino a un massimo di 10TB, usufruendo di una piattaforma sicura e veloce. È un ambiente ideale per mettere al sicuro i propri dati, che si tratti di documenti o contenuti multimediali, in modo da renderli accessibili ovunque e da qualsiasi dispositivo.

Internxt cloud: acquistate il piano che più fa per voi

Internxt è un servizio cloud che si basa sulla riservatezza degli utenti. Non raccoglie alcun dato d'utilizzo o che riguarda la tipologia dei file memorizzati. Ogni dato viene subito crittografato con specifica AES 256-bit sia quanto è in transito che quando viene memorizzato. Soltanto i proprietari potranno accedervi.

Essendo disponibile per tutte le piattaforme, incluso Linux, si tratta di un servizio veramente flessibile e utilizzabile da una gran quantità di dispositivi. Basteranno pochi clic o tocchi per sincronizzare file e foto con il PC, lo smartphone o il tablet.

Volete provare il servizio prima dell'acquisto? Potete farlo creando un account gratuito da 10GB! La sicurezza della piattaforma è anche stata verificata in maniera indipendente da Securitum, una società europea che effettua test di penetrazione informatica.

I piani mensili e annuali includono opzioni da 20GB fino a 2TB. Se volete togliervi il pensiero dell'abbonamento, potete invece acquistare per sempre uno spazio su cloud scegliendo tra 2, 5 o 10TB. Per registrare un nuovo account basterà selezionare il piano desiderato, seguendo le istruzioni. Avrete da subito il vostro spazio su cloud criptato sui cui potrete caricare i vostri dati tramite l'app, che è scaricabile dal sito web ufficiale.

I pagamenti accettati includono sia le carte di credito che anche PayPal, Apple Pay o Google Pay. Nel caso non siate comunque soddisfatti, è sempre possibile richiedere un rimborso entro i 30 giorni dall'acquisto.

