Internxt Cloud: imperdibile sconto del 75% sul piano da 2TB

Un cloud da 2TB è sicuramente uno spazio enorme dove poter memorizzare in sicurezza una gran quantità di dati. Internxt Cloud lo offre attraverso il suo piano annuale, con uno sconto del 75% sul prezzo finale, che in questo modo scende a 26,98€.

Se quindi siete dei professionisti, potete approfittarne per avere a disposizione un cloud veramente capiente, dove non preoccuparsi di terminare lo spazio residuo per documenti, foto, video e altri file. Internxt utilizza gli ultimi standard di sicurezza per garantire la privacy più elevata e la protezione massima dei vostri dati.

Internxt: un cloud capiente al prezzo più basso di sempre

Il cloud da 2TB in offerta di Internxt è progettato per essere privato. Innanzitutto adotta una politica "no log", in modo da non memorizzare alcun dato che riguarda il contenuto del cloud o il suo utilizzo, mantenendo le vostre informazioni totalmente private. A ciò si aggiunge una sicurezza senza alcun compromesso, grazie alla cifratura AES 256-bit, uno dei livelli di cifratura attualmente più alto. Il servizio è inoltre verificato in maniera indipendente da una delle principali società per la sicurezza informatica.

Grazie alla presenza di numerosi server in tutta europa, Internxt permette di beneficiare della velocità massima possibile con qualsiasi connessione. È inoltre ottimizzato per agevolare le attività di lavoro, grazie all'interfaccia dell'applicativo semplice e facile da utilizzare, dotata anche di un aspetto pulito e lineare.

È dotato di tutte le funzionalità di sicurezza necessarie per la protezione e il backup dei file. Grazie alla ridondanza integrata, le copie vengono memorizzate sui molteplici server europei, prevenendo qualsiasi perdita accidentale e garantendone l'accesso a tutti i vostri dispositivi.

Internxt memorizza inoltre, in automatico, tutte le foto in una apposita galleria online. In questo modo potrete visualizzare in qualsiasi momento e ovunque siate, risparmiando spazio d'archiviazione locale.

Non aspettate e approfittate ora per fare vostro un cloud da 2TB a un prezzo molto basso!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.