Internxt cloud: il piano da 2TB torna in sconto del 90%

Internxt torna con una promozione davvero rara, con cui è possibile acquistare un cloud da ben 2TB di spazio a soli 10,79€, grazie a un'enorme sconto del 90%. Si tratta di un servizio davvero completo e sicuro, che mette al centro la privacy degli utenti e offre tutte le funzionalità per rendere accessibili e condivisibili i file in qualsiasi dispositivo.

Internxt è progettato per essere privato, offre una sicurezza senza compromessi ed è verificato in maniera indipendente da Securitum, una delle principali società europee di sicurezza informatica. Grazie alla suite Drive, Photos e Send, è possibile archiviare in maniera ordinata file e foto, condividendoli facilmente con qualsiasi utente, senza rinunciare alla sicurezza.

Internxt: il cloud sicuro e facile da usare

Internxt cloud non ha limiti di velocità, il servizio è distribuito in tutta europa attraverso dei server ad alte prestazioni, per assicurare sempre un servizio reattivo con la vostra connessione ovunque vi troviate.

L'applicazione è compatibile con Windows, MacOS, Linux, Android e iOS. Offre un'interfaccia semplice e immediata, pensata per agevolare le attività mantenendo un aspetto più pulito possibile, per facilitare il lavoro.

Internxt offre tutto questo senza mettere in secondo piano la sicurezza. Il cloud è innanzitutto pensato per non raccogliere alcun dato sull'attività dell'utente, crittografando tutti i file già nei dispositivi attraverso la specifica AES a 256-bit, con metodologia end-to-end. In questo modo sarete soltanto voi a poter accedere ai dati di vostra proprietà.

I file caricati sono anche sottoposti a backup periodici, grazie alla ridondanza integrata, sui molteplici server attivi sul territorio europeo. Non ci sarà alcun rischio che possiate perderli accidentalmente.

Le vostre foto saranno inoltre caricate in una galleria online dedicata, in modo che siano accessibili ovunque attraverso lo smartphone, il tablet, il portatile o qualsiasi altro dispositivo mobile.

Vorreste provare il servizio prima dell'acquisto? Internxt vi permette di farlo con l'apertura di un account gratuito da 10GB!

Sottoscrivete ora la promozione! Per ottenere lo sconto basterà inserire il codice "SUMMER90" in fase di acquisto.

