Internxt: cloud a prezzi stracciati con gli sconti primaverili

Se vuoi mettere al primo posto per importanza nella tua vita digitale la privacy, ma hai urgente bisogno di spazio online da poter usare per condividere file, foto e video, inserire i documenti più importanti e averli a portata di mano sempre, allora oggi ti presentiamo Internxt, un servizio che fa proprio al caso tuo.

Internxt: inizia gratuitamente con 10 GB

I piani di Internxt proposti sono quello base, da 10 GB, completamente gratuito e per sempre, che ti permetterà di testare il prodotto e capire cosa potrai avere una volta entrato nel servizio. Gli altri tagli sono piani mensili fatturati annualmente da 200GB (11.49€), 2TB (27.49€), 5TB (49,99€) e 10TB (74,99€). In questi avrai a disposizione l'archiviazione crittografata, la condivisione di file e cartelle, la possibilità di mettere password ai file, autenticazione a 2 fattori, supporto premium e la possibilità di caricare file grandi fino a 20 GB.

I piani da 2TB, 5TB e 10TB sono disponibili anche con pagamento una tantum e servizio a vita, venduti rispettiamente a 124.75€, 249.75€ e 374.75€. Il risparmio sul lungo periodo è evidente, considerato che sia questi che quelli mensili sono scontati adesso, fino al 75%, permettendoti di avere ciò che necessiti senza dover spendere troppi soldi.

Per quanto riguarda la privacy, Internxt adotta un approccio senza compromessi: nessuna password o altro dato dell'utente viene memorizzato, e ogni informazione è crittografata sia durante la memorizzazione che durante la trasmissione. La sicurezza dei tuoi file è garantita attraverso un processo avanzato: prima ancora di lasciare il tuo dispositivo, i file vengono frammentati e crittografati end-to-end. La crittografia "zero-knowledge" AES-256 assicura che solo tu abbia l'accesso ai tuoi dati, mettendo la tua privacy al sicuro senza compromessi. La società è stata infine verificata e certificata in modo indipendente da Securitum, principale società nel settore in Europa.

