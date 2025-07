Internxt: Drive, VPN e sicurezza a vita con l’offerta -80%”

Quest’estate proteggi i tuoi dati e portali sempre con te grazie a Internxt: Drive, VPN, Antivirus, Monitor del Dark Web e molto altro in un unico abbonamento scontato fino all’80%.

Scegli tra piani annuali o a vita per mettere al sicuro i tuoi file con crittografia “zero-knowledge”, backup sicuro e condivisione protetta da password. Con la garanzia di rimborso di 30 giorni puoi provare tutto senza rischi.

Risparmia con un piano a vita

Essenziali : 180 € pagamento unico (anziché 900 €). 1TB di archiviazione crittografata, VPN illimitata (FR), Antivirus, backup sicuro, condivisione protetta, 2FA.

Premium : 380 € (anziché 1900 €). 3TB di spazio crittografato, VPN illimitata (FR, DE, PL), collaborazione multiutente, pulizia dispositivi e monitor dark web in arrivo.

Definitivo: 580 € (anziché 2900 €). 5TB di archiviazione, VPN globale (FR, DE, PL, CA, UK), antivirus, backup, funzioni premium in arrivo (Meet, Mail, pulizia e monitoraggio).

Che tu sia un professionista in smart working che salva documenti riservati e contratti nel cloud crittografato, un fotografo freelance che archivia terabyte di immagini in alta risoluzione condividendole in modo protetto con i clienti, o una famiglia che vuole eseguire backup sicuri di foto e video importanti con accessi protetti e autenticazione a due fattori, Internxt offre la soluzione giusta per te.

Anche le aziende possono contare su uno strumento conforme al GDPR per proteggere i dati dei clienti e gestire tutto in modo sicuro e trasparente.

I vantaggi offerti da Internxt

Privacy senza compromessi: crittografia end-to-end AES-256, “zero-knowledge”.

Open-source e verificato: codice disponibile su GitHub e audit indipendenti.

Internxt è pensato per dare il pieno controllo dei tuoi dati solo a te. Niente accessi non autorizzati, niente memorizzazione di password: la tua privacy è garantita.

Puoi acquistare con carta di credito, PayPal o criptovalute e gestire tutto dall’app iOS e Android. Con la garanzia di rimborso di 30 giorni provi senza rischi.

Per conoscere l'offerta completa di Internxt clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.