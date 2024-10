Internxt: ad Halloween 80% di sconto su tutti i piani cloud a vita

Per la festa di Halloween l'azienda leader nei servizi di cloud storage Internxt ha lanciato una nuova offerta: 80% di sconto su tutti i piani a vita, con un risparmio superiore a 2.300 euro scegliendo il piano da 10 TB. La promozione prevede inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni e un paio di gadget a tema di Internxt, tra cui uno zaino.

Utilizzo della crittografia end-to-end, codice open source e verificato da enti indipendenti, più creazione di account anonimi: sono queste le caratteristiche chiave di Internxt, una scelta ideale per quanti sono alla ricerca di un cloud affidabile e sicuro dove conservare foto, video e documenti di lavoro importanti.

L'offerta di Halloween con sconti dell'80% su tutti i piani è disponibile a questa pagina del sito ufficiale Internxt.

La promo di Internxt per festeggiare Halloween

I piani cloud Internxt offrono una sicurezza e affidabilità di livello superiore rispetto ai servizi cloud storage concorrenti. Partendo proprio dalla sicurezza, con Internxt i file vengono prima frammentati e poi crittografati end-to-end, quando ancora sono sui dispositivi personali degli utenti.

C'è poi l'utilizzo della crittografia AES-256 a conoscenza zero, per cui si è gli unici ad essere in grado di accedere ai propri dati. A proposito di affidabilità, Internxt è tra i pochi servizi cloud ad avere un codice open source e verificato in modo indipendente. Il codice in questione è pubblico sulla piattaforma GitHub, dopo chiunque può revisionarlo, controllarlo e verificarlo.

A tutto questo si aggiunge infine la privacy. Tutti i piani cloud di Internxt sono progettati per essere privati, dal momento che l'azienda non memorizza né password né altri dati degli utenti, e qualunque dato in transito viene crittografato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.