Internxt: 80% di sconto su tutti i piani cloud crittografati

Un archivio cloud più sicuro è indispensabile per conservare al meglio i propri ricordi e i documenti di lavoro. Non tutti i servizi di cloud storage lo sono però, in particolare quelli più sponsorizzati sui media. A questo proposito, Internxt rappresenta una valida eccezione che conferma la regola, con trasferimenti criptati end-to-end, nessun accesso non autorizzato e codice open source.

In occasione del Mese europeo della cybersicurezza, Internxt ha lanciato una nuova offerta che consente di risparmiare l'80% su tutti i piani. La promozione è valida fino al 31 ottobre e può essere sottoscritta tramite questa pagina del sito ufficiale.

L'offerta di Internxt per il Mese della cybersicurezza

Sono ancora poche le persone che riflettono sull'importanza di memorizzare i propri file in un luogo sicuro. Siamo sicuri che la percezione sulla sicurezza cambierebbe immediatamente se si ricordasse una semplice cosa: le violazioni dei dati possono causare non soltanto la perdita del lavoro, ma anche problemi legali e in alcuni casi specifici perfino ricatti.

Ne vale la pena fare finta di niente e continuare a rischiare? Una delle soluzioni migliori a cui affidarsi per una rinnovata sicurezza è l'azienda di cloud storage Internxt, che mantiene al sicuro i file dei suoi utenti anche qualora i dispositivi di quest'ultimi siano rubati o subiscano un attacco hacker.

Questi i prezzi scontati di tutti i piani Internxt:

Piani annuali

200 GB: 9,20 euro invece di 45,99 euro

2 TB: 22 euro invece di 109,99 euro

5 TB: 40 euro invece di 199,99 euro

10 TB: 60 euro invece di 299,99 euro

Piani a vita

2 TB: 180 euro invece di 900 euro

5 TB: 380 euro invece di 1.900 euro

10 TB: 580 euro invece di 2.900 euro

Maggiori informazioni sull'offerta per il mese della cybersecurity di Internxt su questa pagina. La promo scade il 31 ottobre.

