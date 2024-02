Internxt: 5TB di storage cloud per un anno, SUPER PREZZO

Esistono delle piattaforme online che consentono agli utenti di archiviare, gestire e accedere ai propri dati e risorse informatiche attraverso internet anziché utilizzare risorse fisiche. Tutti questi servizi rientrano nella gestione dei cosiddetti "servizi cloud".

Internxt è uno dei principali provider in questo settore che offre diversi servizi che mirano ad una gestione più sicura e agevole dei propri dati e dei propri file: ben 5TB di storage per un anno a soli 199,99€, una delle proposte più convenienti di tutto il panorama cloud.

Con Internxt hai 5TB di cloud con file fino a 20GB

Internxt è una società che si occupa di sviluppare soluzioni innovative per la gestione e la sicurezza dei dati online. Si propone di offrire agli utenti servizi decentralizzati e crittografati per proteggere la loro privacy e la loro sicurezza online.

Il core del servizio offerto da Internxt è rappresentato da X Cloud, una piattaforma di storage cloud che sfrutta la tecnologia blockchain per garantire una maggiore sicurezza e privacy dei dati degli utenti. Questo servizio, inoltre, consente agli utenti di memorizzare, condividere e gestire i propri file in modo sicuro eliminando il rischio di accessi non autorizzati da parte di terze parti.

Internxt offre anche altri servizi e prodotti, tra cui X Core, un servizio di hosting peer-to-peer che permette agli utenti di guadagnare denaro fornendo spazio di archiviazione inutilizzato sul proprio dispositivo. La decentralizzazione e la crittografia dei dati garantiscono agli utenti un maggiore controllo e una maggiore protezione.

Diversi sono i piani d'abbonamento riservati ai nuovi utenti ma quello che salta all'occhio è sicuramente il piano annuale (indicato dalla stessa Internxt come il più popolare fra gli utenti) da 5B di storage, la possibilità di caricare file fino a 20 GB di dimensione, accesso a tuoi file da qualsiasi dispositivo, condivisione protetta da password e soprattutto l'utilissima autenticazione a due fattori: tutto questo per un intero anno a 199,99€.

