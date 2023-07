Internxt: 2TB in cloud ad un prezzo SUPER

Risparmia ora anche sui servizi di storage! Grazie agli sconti di Internxt è possibile avere un risparmio da subito di circa il 75%. Questo servizio di storage è sicuramente uno dei più conosciuti e sicuri di tutto il panorama. La promozione valida per queste ore abbassa il canone annuale a soli 26,98 euro.

Qual è l’obiettivo di Internxt? I suoi piani sono stati pensati e progettati tenendo conto di tutte le richieste dei vari clienti. Internxt è infatti un servizio di cloud storage che sia in grado di tutelare i dati grazie ad appositi sistemi di crittografia e alla possibilità di attivare un piano in totale anonimato. Perché scegliere questo servizio di cloud? Semplice, la proposta è davvero ampia ed è quindi possibile scegliere il piano Internxt più adatto a te e alla tua privacy.

Con Internxt i file vengono frammentati e salvati con crittografia end-to-end prima ancora che escano dal tuo PC. Il salvataggio avviene grazie alla tecnologia zero-knowledge AES-256, questa tecnologia permette solo a te di avere accesso a tutti i files salvati. Parliamo sicuramente di uno strumento valido, economico e fondamentale per chi vuole avere sempre i propri dati a portata di mano. Con la sincronizzazione dei tuoi file e le tue foto con le app disponibili per smartphone, web e desktop, non avrai più problemi quando vorrai passare da un dispositivo all’altro.

Attualmente Internxt ti offre l’opportunità di avere il piano da 2TB con uno sconto mai visto prima, pari al 75%. Non dimenticare che il servizio offerto è forse uno dei più interessanti, questo perché c'è la formula soddisfatti o rimborsati con prova di 30 giorni, il pagamento sicuro al 100% e la creazione di un account anonimo. I piani Internxt sono dotati di tutte le funzionalità e di un accesso completo a tutti i nostri servizi per la privacy. Sicurezza per tutte le forme e dimensioni: il piano da 2TB ti permette di risparmiare ben 107, 88 euro, pagandolo dunque solamente 26,98 euro.

