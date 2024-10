Internet unlimited di Vodafone: fibra senza limiti a 23,90 €/mese e attivazione gratis

Con Internet Unlimited, disponibile esclusivamente online fino al 31 ottobre, è possibile avere la fibra Vodafone a 23,90 € al mese senza costi di attivazione (normalmente 39,90 €). Questa promozione è ideale per chi vuole navigare alla massima velocità, grazie a una connessione fino a 2.5 Gigabit/s, con inclusi chiamate illimitate e una SIM dati per navigare anche fuori casa.

Dettagli dell’offerta Vodafone Internet Unlimited

L’offerta Vodafone Internet Unlimited include una serie di vantaggi pensati per garantire un’esperienza di navigazione ottimale e senza interruzioni:

Connessione in fibra fino a 2.5 Gbps : Vodafone offre velocità elevate sia in download che in upload, per una navigazione rapida e stabile.

: Vodafone offre velocità elevate sia in download che in upload, per una navigazione rapida e stabile. Zero costi di attivazione : Attivando l’offerta online, i 39,90 € di attivazione sono azzerati, rendendo il passaggio a Vodafone più conveniente.

: Attivando l’offerta online, i 39,90 € di attivazione sono azzerati, rendendo il passaggio a Vodafone più conveniente. Chiamate Illimitate : Include chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali.

: Include chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. SIM Dati con 5 GB al Mese : Una SIM aggiuntiva con 5 GB di traffico dati mensili, utilizzabile su qualsiasi dispositivo per restare sempre connessi.

: Una SIM aggiuntiva con 5 GB di traffico dati mensili, utilizzabile su qualsiasi dispositivo per restare sempre connessi. Vodafone Station con funzionalità "Sempre Connessi": in caso di interruzione della rete fissa, la Vodafone Station si connette automaticamente alla rete mobile tramite una SIM Vodafone, garantendo così una connessione ininterrotta.

Vantaggi di scegliere la Fibra Vodafone

Navigazione potente e stabile: la fibra Vodafone offre una connessione su misura, capace di sostenere un utilizzo intensivo senza rallentamenti. Ideale per chi ha bisogno di una connessione solida per streaming, gaming e smart working.

Esperienza di streaming e gaming in 4K: la fibra Vodafone supporta lo streaming in alta definizione e il gaming senza ritardi, permettendo di guardare film e giocare senza interruzioni e con immagini in 4K.

Super Wi-Fi 6 Extender: vodafone offre un Wi-Fi potente in ogni angolo della casa con l’opzione del Wi-Fi 6 Extender, che massimizza la copertura domestica.

Vodafone Happy e My Vodafone App: con Vodafone Happy, gli utenti possono ottenere vantaggi esclusivi e premi. Inoltre, con l’app My Vodafone, è possibile gestire ogni aspetto dell’abbonamento e monitorare il consumo.