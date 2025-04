Internazionali di Roma 2025: dove vederli in diretta streaming

Ci siamo: il grande tennis sta per arrivare in Italia. Gli Internazionali di Roma, sia nel circuito ATP che WTA, saranno protagonisti al Foro Italico dal prossimo 6 maggio, quando inizierà la fase delle qualificazioni al torneo. Le partite del primo turno si terranno invece l'8 e il 9 maggio.

Ovviamente c'è grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo farà il suo esordio in gare ufficiali proprio nella Capitale dopo la squalifica. Ma non è l'unico motivo per seguire il torneo: ci saranno Musetti, Berrettini, Fognini (probabilmente al suo ultimo torneo casalingo), Paolini e molti altri. Tutte le partite si possono vedere in streaming su NOW al prezzo di 14,99€ al mese.

Il programma degli Internazionali di Roma

Ecco il programma degli Internazionali di Roma 2025, fase per fase del torneo:

29 aprile – 3 maggio: Pre-qualificazioni;

Pre-qualificazioni; 4 – 5 maggio: Allenamenti con accesso libero;

Allenamenti con accesso libero; 6 – 7 maggio: Qualificazioni ufficiali;

Qualificazioni ufficiali; 8 – 9 maggio: Primo turno del tabellone principale;

Primo turno del tabellone principale; 10 – 11 maggio: Secondo turno;

Secondo turno; 12 maggio: Terzo turno;

Terzo turno; 13 maggio: Ottavi di finale;

Ottavi di finale; 14 – 15 maggio: Quarti di finale;

Quarti di finale; 16 maggio: Semifinali;

Semifinali; 17 maggio: Finale femminile;

Finale femminile; 18 maggio: Finale maschile.

Grande favorito per la vittoria finale è proprio Sinner, ma attenzione: tre mesi di inattività potranno sicuramente influire. Subito dopo nelle gerarchie c'è Carlos Alcaraz, al centro però negli ultimi giorni di alcune voci che lo vorrebbero un po' distratto da situazioni extra campo. Non sarà presente invece Novak Djokovic, che salterà un torneo che l'ha visto vincitore ben sei volte.

Ribadiamo che le partite potranno essere viste in streaming solo su NOW. Per accedere alla piattaforma basta andare sul sito ufficiale e scegliere il Pass Sport, che dà diritto a vedere tutte le partite del Masters 1000 di Roma e molti altri eventi sportivi.

