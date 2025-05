Internazionali di Roma 2025: dove vederli in diretta live streaming

Ci siamo: gli Internazionali di Roma 2025 sono ufficialmente iniziati. Anche se ora è nella sua fase di qualificazione, il torneo di tennis 1000 entrerà presto nel vivo. Infatti, tra meno di una settimana, precisamente l'8 e il 9 maggio, andrà in scena il primo turno.

Occhi puntati ovviamente su Sinner, che torna in campo da numero uno del mondo nonostante la squalifica di tre mesi. Proverà a dargli filo da torcedere Alcaraz, ma vanno considerati anche possibili outsiders, come Musetti, che sta facendo faville a Madrid, oppure i vari Zverev (vincitore qui lo scorso anno), Tsitispas o Rublev. Non parteciperà invece Novak Djokovic.

Tutte le partite degli Internazionali di Roma 2025 saranno trasmesse in streaming su NOW.

Internazionali di Roma 2025: tutte le fasi del torneo

Ecco le date da segnare, con le varie fasi:

29 aprile – 3 maggio: Pre-qualificazioni;

4 – 5 maggio: Allenamenti con accesso libero;

6 – 7 maggio: Qualificazioni ufficiali;

8 – 9 maggio: Primo turno del tabellone principale;

10 – 11 maggio: Secondo turno;

12 maggio: Terzo turno;

13 maggio: Ottavi di finale;

14 – 15 maggio: Quarti di finale;

16 maggio: Semifinali;

17 maggio: Finale femminile;

18 maggio: Finale maschile.

Il grande favorito degli Internazionali di Roma 2025 è Sinner, ma stiamo parlando di un'atleta che è fermo da 3 mesi. Questa cosa va valutata: non è detto che il tennista altoatesino sia da subito competitivo. Alcaraz, che non ha disputato il torneo di Madrid, cercherà di affermarsi nella Capitale. In campo poi ci sarà anche la nostra Jasmine Paolini.

Ricordiamo che tutti i match possono essere guardati in diretta streaming su NOW. Oltre al tennis, scegliendo il Pass Sport sarà possibile usufruire di molti altri contenuti, tra cui calcio e motori.

