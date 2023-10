Interessi al 5,75%, prelievi e bonifici gratis: è possibile solo con illimity

illimity cambia le carte in tavola e lancia l'offerta più interessante del momento per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Con il Conto illimity Premium, infatti, è possibile ora accedere a un conto completo con la possibilità di sfruttare interessi al 5,75% grazie al Conto Deposito abbinato. Il conto in questione prevede un canone di 7 euro al mese e mette a disposizione prelievi e bonifici gratis (anche i bonifici istantanei) e la possibilità di richiedere la carta di credito gratis.

Da notare, inoltre, che l'imposta di bollo è a carico della banca e che, fino a fine anno, è garantito un tasso di interesse del 2,5% sulla giacenza del conto corrente. Per richiedere l'apertura del conto è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Completata l'operazione, sarà possibile aprire il Conto Deposito abbinato e sfruttare interessi fino al 5,75% (il tasso massimo è garantito con un deposito vincolato a 36 mesi).

Conto illimity con interessi al 5,75%: è l'offerta più conveniente

Scegliere illimity conviene. Il conto corrente Premium, infatti, mette a disposizione un'offerta bancaria davvero completa a fronte di un canone di 7 euro al mese. Il conto include:

la carta di debito gratuita con prelievi gratis

la carta di credito gratuita (su richiesta)

(su richiesta) bonifici istantanei gratis

interessi al 2,5% sulla giacenza fino a fine anno

accesso al Conto Deposito con interessi fino al 5,75% (per un deposito vincolato per 36 mesi); ogni 10.000 euro investiti nel Conto Deposito di illimity è possibile ottenere fino a più di 1.200 euro di interessi

Per aprire il conto corrente di illimity e accedere al deposito con interessi al 5,75% è possibile seguire una veloce procedura online, tramite il link qui di sotto. C'è anche la possibilità di scegliere il Conto Classic, con canone di 3 euro al mese e interessi fino al 5%. Anche in questo caso, l'apertura può avvenire tramite procedura online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.