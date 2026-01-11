Inter - Napoli e le altre partite di Serie A sono su DAZN, ora in offerta flash con il piano Full

La Serie A torna in campo oggi, domenica 11 gennaio, e domani, lunedì 12 gennaio. Ci sono tante partite molto interessanti da seguire, a partire dal big match Inter - Napoli in programma questa sera, a partire dalle 20:45.

Per seguire tutte le partite è sufficiente attivare un abbonamento a DAZN, scegliendo il piano Full che oggi viene proposto in sconto a 29,99 euro al mese anziché 44,99 euro al mese. L'offerta è valida per i primi 6 mesi di sottoscrizione.

Da segnalare che la promo riguarda il piano mensile senza vincoli e, quindi, gli utenti hanno la possibilità di disattivare il rinnovo senza penali (per farlo basta inviare la richiesta con 30 giorni di preavviso).

Con il piano Full di DAZN è possibile accedere a tutto il catalogo della piattaforma, con costi ridotti al minimo. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di DAZN, accessibile tramite il box qui di sotto.

Le partite in programma

Ecco le partite in programma per il 20° turno del campionato di Serie A, già iniziato con i 4 match andati in scena nella giornata di sabato 10 gennaio.

Domenica 11 gennaio 2026

Lecce – Parma (12:30)

Fiorentina – Milan (15:00)

Verona – Lazio (18:00)

Inter – Napoli (20:45)

Lunedì 12 gennaio 2026

Genoa – Cagliari (18:30)

Juventus – Cremonese (20:45)

