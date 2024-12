Inter - Lazio in streaming gratis: come vedere la partita in chiaro

Inter - Lazio è in programma lunedì 16 dicembre, a partire dalle 20:45. Il match, come tutte le altre partite di Serie A, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Questa volta, come già avvenuto per Milan - Napoli a fine ottobre, per seguire la partita non servirà un abbonamento in quanto il match sarà trasmesso in chiaro. È sufficiente registrarsi a DAZN per poter vedere la partita anche senza avere un abbonamento.

Ricordiamo, in ogni caso, che per vedere tutte le partite di Serie A oltre alla Serie B e diverse altre competizioni è necessario scegliere il piano Standard oppure quello Plus di DAZN. I prezzi partono da 34,99 euro al mese ma è possibile ottenere uno sconto scegliendo il piano annuale con pagamento in un'unica soluzione. Per tutti i dettagli basta visitare il sito di DAZN.

Perché Inter - Lazio sarà trasmessa in streaming gratis

La scelta di trasmettere Inter - Lazio in streaming gratis è legata al pacchetto di diritti TV acquistato da DAZN. Per ogni stagione, infatti, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport può trasmettere fino a 5 partite in chiaro, scegliendo tra i match più interessanti del momento. Si tratta di una vera e propria svolta storica per la Serie A: prima di questa stagione, infatti, l'ultima partita trasmessa in chiaro risaliva al 1996. In questo modo, i tifosi possono seguire le partite di Serie A e DAZN ha la possibilità di convincere gli utenti ad attivare un nuovo abbonamento.

Per seguire Inter - Lazio, quindi, basta collegarsi a DAZN ed effettuare il login con il proprio account, anche senza avere un abbonamento attivo. La partita sarà trasmessa in diretta streaming dalle 20:45 del prossimo 16 di dicembre. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e ad Andrea Stramaccioni. Il pre e post gara sarà condotto da Diletta Leotta.

Inter - Lazio: gli highlights dell'ultimo match

