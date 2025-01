Inter - Bologna: come vedere la partita in streaming dall'estero

La Serie A torna in campo questa sera con il match Inter - Bologna, recupero della partita saltata a causa della Supercoppa. Il calcio di inizio è fissato per oggi, mercoledì 15 gennaio, a partire dalle 20:45. Il match è fondamentale per l'Inter che, se vincesse entrambe le partite che deve recuperare sarebbe da sola in testa alla classifica, ma è anche molto importante per il Bologna che potrebbe rilanciarsi in caso di vittoria a San Siro.

Per vedere la partita in diretta streaming è possibile accedere a DAZN. Chi non ha un abbonamento può sfruttare la promo in corso in questo momento che consente di attivare il piano Standard annuale con 100 euro di sconto, andando ad attivare l'abbonamento di 12 mesi con un costo di 259 euro una tantum (pari a circa 21 euro al mese). In sconto c'è anche il piano Plus annuale che costa 399 euro (invece di 599 euro), garantendo l'accesso alla piattaforma per due dispositivi in contemporanea.

Per vedere Inter - Bologna dall'estero, nei Paesi dove il match non viene trasmesso da nessuna emittente, ad esempio, è possibile accedere al proprio account DAZN, sfruttando la portabilità transfrontaliera (valida in UE). In tutti gli altri casi, per accedere al proprio account attivo sulla piattaforma di streaming è necessario ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano per la connessione.

La VPN da scegliere è, senza dubbio, NordVPVN, ora proposta in sconto al prezzo ridotto di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. In alternativa, c'è il piano mensile che costa 12,99 euro al mese. Per tutti i dettagli sulle offerte basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il link riportato qui di sotto.

Inter - Bologna: orario, formazioni e dove vederla in streaming

Il calcio di inizio di Inter - Bologna è fissato per oggi, 15 gennaio, alle 20:45. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

: Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Castro. All. Italiano.

Il match è trasmesso da DAZN. Per vedere la partita dall'estero può essere necessaria una VPN per accedere alla piattaforma di streaming. Il servizio da utilizzare, in questo caso, è NordVPN.

Gli highlights delle ultime partite di Inter e Bologna

Credit immagine: DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.