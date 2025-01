Inter - Atalanta: dove vederla in diretta streaming dall'estero (Supercoppa)

Subito dopo Capodanno, il calcio torna in campo con la Supercoppa Italiana 2025. Le sfide in programma sono due: Inter-Atalanta e Juventus-Milan. Le due squadre vincitrici si sfideranno poi nella finale, in programma il prossimo 6 di gennaio.

Il primo match in programma è Inter - Atalanta. La sfida è programmata per il 2 gennaio, a partire dalle 20, e sarà trasmessa in diretta su Canale 5 oltre che in streaming su Mediaset Infinity, in chiaro. Anche la seconda semifinale, in programma il 3 gennaio, e la finale saranno trasmesse in esclusiva da Mediaset.

Per vedere in diretta streaming dall'estero Inter - Atalanta bisogna verificare nel Paese dove ci si trova in questo momento se il match viene o meno trasmesso. In tutti quei Paesi in cui non è prevista la trasmissione in TV, è possibile ricorrere a una VPN e accedere poi a Infinity, dopo aver selezionato un server italiano.

Inter - Atalanta: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mikhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

