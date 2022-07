IntelliJ IDEA 2022.2: nuova runtime per gli sviluppatori Java

JetBrains, la società che realizza il noto ambiente di sviluppo integrato per la programmazione in Java, ha reso disponibile IntelliJ IDEA 2022.2 che è stato rilasciato in concomitanza con il lancio di RubyMine 2022.2.

JetBrains Runtime 17

A rendere particolarmente interessante IntelliJ IDEA 2022.2 è innanzitutto il fatto che esso si basa sulla JetBrains Runtime 17 che è a sua volta un fork di OpenJDK. Le versioni precedenti erano incentrate invece su JetBrains Runtime 11 che era stata sviluppata a partire da JDK 11.

Per maggiore chiarezza è bene precisare che JetBrains Runtime 17 è la runtime utilizzata da IntelliJ IDEA 2022.2, per quanto riguarda invece la runtime delle applicazioni essa dipende dalle preferenze degli sviluppatori e al tipo di progetto che si desidera sviluppare.

I vantaggi di questa scelta dovrebbero riassumersi in un maggior livello di sicurezza così come in un miglioramento delle prestazioni e del rendering su sistemi operativi macOS per via della maggiore compatibilità con la Metal API di Cupertino.

Da segnalare anche il miglioramento del supporto allo sviluppo da remoto, con tanto di disponibilità del Port forwarding per i processi su terminali remoti. Non tutte le funzionalità dedicate a questo aspetto sono però complete, si pensi per esempio al gateway per le connessioni via SSH che per il momento è ancora in fase sperimentale.

Le novità per la programmazione Java (e non solo)

IntelliJ IDEA 2022.2 supporta pienamente Spring Boot 3 e Spring 6, per chi preferisce Kotlin a Java è inoltre disponibile il supporto alla release 17 del linguaggio di programmazione per lo sviluppo di applicazioni Android.

Novità anche per gli utilizzatori di Docker, con la possibilità di copiare l'immagine di un container da un'azione e migrazioni più semplici tra demoni Docker differenti.

Meno rilevanti le nuove feature dedicate allo sviluppo con il framework Angular, a questo proposito è infatti utile segnalare che Angular 14 non è ancora pienamente supportato, mentre il supporto a TypeScript è stato aggiornamento alla release 4.7.

Dal punto di vista delle nuove funzionalità è interessante osservare la feature chiamata "Run Current File" per il debugging immediato di singoli file senza dover disporre di una configurazione dedicata.

Su macOS troviamo infine l'azione "Merge All Project Windows" che include tutte le finestre aperte dei progetti in una sola, convertendo ciascuna finestra in un tab.