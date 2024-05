Instagram permetterà di creare temi personalizzati basati sull’AI

Instagram, il celebre social network dedicato alla fotografia, potrebbe presto permettere di creare temi di chat basati sull'intelligenza artificiale. Inoltre, secondo quanto rivelato dal leaker Alessandro Paluzzi, gli utenti potrebbero anche ottenere un accesso anticipato a tale funzionalità. Paluzzi ha mostrato su X uno screenshot che mostra l’opzione chiamata “Create with AI”. Questa consentirà agli utenti di creare temi personalizzati utilizzando l'intelligenza artificiale generativa. Si tratta della stessa funzionalità che presto potrebbe essere introdotta anche su WhatsApp. L'attuale versione di Instagram consente di scegliere diversi temi di chat, con colori e sfumature diverse. Inoltre, vi sono anche temi speciali basati su su giochi, artisti e film popolari. Per cambiare il tema su Android o iOS basta accedere alla chat, toccare il nome in alto e scegliere temi. Ad esempio, si trovano temi basati su Minecraft, Pickleball, Dune, Star Wars, calcio, ecc. Naturalmente, ogni chat può avere un tema diverso.

Instagram: in futuro anche l’accesso anticipato alle funzionalità

Provare funzionalità inedite su Instagram potrebbe diventare più semplice in un futuro aggiornamento. Uno screenshot condiviso da Paluzzi mostra un'opzione chiamata "Early access to features". Questo si trova nella pagina Impostazioni e attività dell'app. Già da adesso, Instagram fa affidamento su test limitati e annunci pubblici per aggiornare gli utenti sulle funzionalità in sviluppo. Bisogna quindi capire quale novità porterà questa nuova funzione. Ad esempio, piattaforme come YouTube e Google hanno programmi dedicati chiamati YouTube Experiments e Google Search Labs. Entrambi offrono agli utenti un assaggio di funzionalità inedite e sperimentali, che potrebbero o meno vedere la luce. Probabilmente, Instagram si baserà sullo stesso principio.

È comunque necessario ricordare che, sebbene Paluzzi sia un leaker abbastanza affidabile, si tratta sempre di indiscrezioni. Meta non ha ancora confermato le due funzionalità. L’annuncio ufficiale, con successivo rilascio, potrebbe già arrivare nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.