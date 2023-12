Instagram lancia strumento di modifica sfondo basato su GenAI

Nelle scorse ore Instagram ha presentato il suo nuovo strumento di editing per lo sfondo basato sull'intelligenza artificiale di GenAI. Questo sarà inizialmente disponibile soltanto agli utenti statunitensi, per poi essere rilasciato nel resto del mondo. Il responsabile di Meta per l'intelligenza artificiale generativa, Ahmad Al-Dahle, ha pubblicato un post su Threads affermando che lo strumento consentirà agli utenti di cambiare lo sfondo delle proprie foto usando i suggerimenti per le storie. Quando gli utenti toccano l'icona dell'editor di sfondo su un'immagine, riceveranno suggerimenti come “Su un tappeto rosso”, “Inseguiti dai dinosauri” e “Circondati dai cuccioli”. Naturalmente, gli utenti potranno anche modificare lo sfondo delle foto Instagram utilizzando prompt di testo personalizzati. Una volta che un utente pubblica una storia con lo sfondo appena generato, gli altri vedranno l’adesivo “Provalo”, che permette loro di accedere allo stesso strumento di generazione delle immagini.

Lo strumento di modifica sfondo di Instagram è arrivato soltanto pochi giorni dopo che Snapchat ha introdotto una cosa simile per i suoi utenti paganti. Recentemente, Meta, la società madre di Instagram, ha integrato attivamente l’intelligenza artificiale nelle sue varie app. All'inizio del mese, Meta ha reso disponibili i suoi 28 personaggi basati sull'intelligenza artificiale in tutte le sue app (WhatsApp, Messenger e Instagram) per gli utenti negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, l'azienda ha anche lanciato un generatore di immagini AI autonomo, chiamato Imagine with Meta, alimentato dal proprio modello chiamato Emu.

Con l’avanzare della tecnologia di generazione di immagini AI, le piattaforme social sono sempre in competizione per integrare più funzionalità nelle loro app. Instagram spera che il nuovo editor per gli sfondi possa essere un plus rispetto alle funzionalità dei concorrenti. Tuttavia, anche in questo caso le preoccupazioni di natura etica sui deepfake continuano ad essere al centro dell’attenzione. Meta inserirà la filigrana per indicare che si tratta di foto modificate con l’AI, oppure sarà riservato soltanto alle immagini totalmente generate dall’intelligenza artificiale? Lo scopriremo presto.