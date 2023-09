Instagram e Facebook a pagamento in UE: l'indiscrezione del NYT

“Facebook è gratis e lo sarà per sempre”. Il messaggio che fino al 2019 si poteva trovare sulla pagina di login del social network potrebbe essere presto smentito da una nuova realtà. Secondo un’indiscrezione del New York Times, Meta starebbe infatti valutando di lanciare Instagram e Facebook a pagamento in UE. Questa novità non riguarderebbe tutti gli utenti, ma soltanto chi desidera accedere alle piattaforme senza visualizzare le inserzioni pubblicitarie. Il resto degli utenti potrà mantenere la versione gratuita (con gli annunci).

Instagram e Facebook a pagamento in UE: questioni di privacy

L’Unione Europea ha sempre avuto grande attenzione alla privacy degli utenti che navigano su internet e ha imposto regole restringenti ai grandi gruppi del settore. Lo scorso maggio, infatti, Meta ha ricevuto una maximulta da 1,2 miliardi di euro per aver violato tali norme. In particolare, si trattava del trasferimento illecito di dati personali degli utenti europei verso gli Stati Uniti.

L’azienda gestita da Mark Zuckerberg ha inoltre rimandato il lancio di Threads (la risposta di Meta a Twitter) in UE, proprio per non violare altre norme europee in materia di privacy. Adesso la società di Menlo Park starebbe pensando ad una soluzione (rischiosa) che potrebbe garantirle di evitare nuove sanzioni.

Come riporta il New York Times, il progetto di creare una versione di Instagram e Facebook a pagamento è ancora in fase embrionale. Non è chiaro, infatti, se e quando ciò potrà avvenire. Di sicuro si tratta di una mossa che potrebbe cambiare per sempre la concezione attuale dei social network.

Se l’idea di Meta dovesse avere successo, anche X di Elon Musk o TikTok potrebbero un giorno divenire a pagamento. Nel corso del tempo la versione gratuita dei social potrebbe anche sparire del tutto per far posto a quella in abbonamento. L’ultima parola spetta agli utenti, dai quali dipende la fortuna e la vita stessa di un social network.