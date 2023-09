Per te su Threads: un carosello su Instagram per rilanciare l'app

Threads, l’app sviluppata da Meta come alternativa al Twitter di Elon Musk, ha visto giorni migliori. Lanciato lo scorso 6 luglio, dopo il boom di download iniziale, l’app sta riscontrando adesso un notevole calo di utenti attivi. Meta ha quindi deciso di inserire una sezione chiamata “Per te su Threads” su Instagram, per invogliare gli utenti ad accedere e, soprattutto, utilizzare la nuova app.

Per te su Threads: Zuckerberg tenta il rilancio del suo anti-Twitter

L’arrivo del nuovo carosello Threads sul proprio feed Instagram ha spiazzato e incuriosito molti utenti. Ad esempio, il giornalista ed ex consulente di comunicazione digitale per il governo britannico, Matt Navarra, ha pubblicato su Twitter lo screenshot del carosello, chiedendosi se l’utilizzo dell’app sia nuovamente ai minimi storici. Threads una piattaforma molto simile a Twitter. Permette di pubblicare messaggi da 500 caratteri, foto e video di un massimo di 5 minuti.

Al momento è soltanto disponibile negli Stati Uniti e in altri paesi, ma non in UE (per via delle restringenti regole legate alla privacy degli utenti). Per accedere alla piattaforma, basta utilizzare i dati del proprio account Instagram. Proprio per questo motivo, non dovrebbe stupire il fatto che Meta abbia deciso di inserire questa sezione sul suo social dedicato alla fotografia.

La sezione “Per te su Threads” non è però l’unica mossa ideata da Meta per tentare di collegare le due app. il mese scorso l’azienda di Menlo Park aveva aggiunto su Threads la nuova funzione “Invia su Instagram Direct”, in modo che gli utenti potessero condividere i post con i propri contatti su Instagram.

Nonostante i vari sforzi, però, la piattaforma di microblogging di Meta sembra non essere molto apprezzata dagli iscritti e, allo stesso tempo, ha visto sempre meno nuovi iscritti. Il carosello invoglierà gli utenti ad utilizzare Threads o questa è destinata ad essere soltanto un flop?