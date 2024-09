Inside Out 2 su Disney+: data di uscita e offerta a 1,99 euro al mese

Inside Out 2, il film d'animazione campione d'incassi firmato Disney Pixer, sta finalmente per essere reso disponibile su Disney+. Il debutto all'interno del catalogo della piattaforma streaming è previsto per il prossimo 25 settembre, proprio quando arriva un'offerta da non perdere: puoi già abbonarti al piano Standard con Pubblicità a soli 1,99 euro al mese per 3 mesi invece di 5,99 euro.

Inside Out 2 su Disney+: il momento migliore per la nuova offerta

Dopo aver conquistato i cinema di tutto il mondo, Inside Out 2 si prepara a fare lo stesso con i salotti degli appassionati. E puoi rivederlo o vederlo per la prima volta ad un prezzo incredibile.

Fino al 27 settembre hai infatti la possibilità di sottoscrivere un abbonamento Standard con Pubblicità a soli 1,99 euro al mese per 3 mesi invece di 5,99. Sei libero di disdire quando vuoi e puoi farlo anche prima del termine dei 90 giorni in modo da non rinnovare al prezzo pieno.

Il piano Standard con Pubblicità include la visione contemporanea su 2 dispositivi in formato Full HD, intervallata ogni tanto da degli annunci pubblicitari, comunque non troppo lunghi.

Altrimenti, se preferisci e non vuoi vedere la pubblicità, puoi optare per il Piano Standard senza pubblicità, disponibile a 8,99 euro al mese o 89,90 euro l'anno (con 2 mesi gratis quindi sul tuo abbonamento) oppure per il piano Premium, che attiva la visione in 4K su 4 dispositivi contemporaneamente e ti fornisce anche il supporto al Dolby Atmos a soli 11,99 euro al mese o 119,90 euro per 1 anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.